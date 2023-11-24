كشف مفاجأة كبرى بعد اتهامات "التآمر التحكيمي" لإنقاذ النصر

مفاجأة جديدة بعد جدل سحب النصر طلبه التحكيمي

SHAHID

فجر الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بعد الاتهامات الموجهة إلى اتحاد الكرة السعودي، بـ"التآمر" لمساعدة نادي النصر، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

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النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال "المتصدر"، الذي لعب مباراة أقل.

الشيخ نفى في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، تقديم الإدارة النصراوية، طلبًا إلى اتحاد الكرة السعودي، باستقدام حكام أجانب، ثم التراجع عنه؛ وذلك في رده على اتهام أحد المتابعين، بتكليف الحكم المحلي فيصل البلوي، لإنقاذ النصر.

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وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن المعلومات المؤكدة التي وصلت إليه؛ تفيد أن نادي النصر، لم يطلب من الأساس، حكامًا أجانب في مباراته أمام الأخدود.

وطالب محمد الشيخ، الجماهير الرياضية بـ"الابتعاد" عن التشكيك في نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي، ومحاولة الوصول إلى المعلومات الصحيحة.

جدير بالذكر أن أخبار انتشرت في اليومين الماضيين؛ بشأن اتفاق بين مسؤولي نادي النصر ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ للاعتماد على الحكام السعوديين، في المباريات القادمة.

SHAHID