كشف سر علاقته بجدته .. ميسي عن انتقال نيمار لإنتر ميامي: هناك جروب واتساب، ولكن!

كواليس مثيرة من حياة النجم الأرجنتيني

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن إمكانية لعبه مرة أخرى مع البرازيلي نيمار، لإعادة الثلاثية الشهيرة التي جمعتهما في برشلونة مع لويس سواريز.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وانتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي ليلحق به سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، بينما غادر نيمار حديقة الأمراء متجهًا إلى الهلال السعودي.

وقال النجم المخضرم في مقابلة مطولة مع موقع "Infobae" عن إمكانية انضمام نيمار لهم:"لا أعرف في الحقيقة، الأمر صعب الآن لأنه يلعب في السعودية ولديه سنة واحدة متبقية في عقده، لقد مر بعام صعب وتعرض لإصابة قوية ستبعده عن كوبا أمريكا، لا أتوقع حدوث هذه الخطوة الآن، ولكن كل شيء يمكن أن يحدث".

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وعن علاقته حاليًا مع النجم البرازيلي:"نحن نتحدث من وقت لآخر، هو يتحدث الإسبانية بطلاقة ولدينا مجموعة على موقع واتساب تجمعني به ولويس سواريز، هل أرسلت له رسالة لإقناعه بالقدوم إلى ميامي؟ لا".

قربه الشديد من جدته وإهداء أهدافه لها:"كان لدينا شيئًا خاصًا لأننا عشنا معًا كل الوقت تقريبًا، لقد توفت عندما كان عمري 11 سنة، كنت صغيرًا وعانيت كثيرًا لأنها كانت تعني لي الكثير".

وبالنسبة لحياته في ميامي:"في الحقيقة أننا لا نخرج كثيرًا، نحن نعيش في المنطقة التي يقع فيها النادي والمسافة قصيرة للغاية، لقد خرجت عدة مرات ولكني مازلت لا أعرف المدينة جيدًا".

حظوظ بلاده في الفوز بكوبا أمريكا هذا الصيف:"أعتقد أن الأرجنتين هي المرشحة دائمًا، بعيدًا عن حقيقة فوزنا بها مسبقًا، سواء كانت بطولة كأس عالم أو كوبا، نحن مثل البرازيل ويتم ترشيحنا لأي مسابقة".

صداقته مع بيب جوارديولا:"لم أتحدث معه منذ فترة طويلة، لكني دخلت في مناقشات معه في عدة مناسبات سابقة، مثل مباراتي مع باريس ضد مانشستر سيتي مؤخرًا".

وفي نهاية حديثه شدد ميسي على احترامه لجوارديولا، بسبب مساعدته له خلال بداياته مع برشلونة والألقاب التي حققها معه بالنادي الكتالوني.