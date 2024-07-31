كشف سر خروج هالاند المبكر .. موهوب برشلونة يخطف إعجاب جوارديولا

المهاجم النرويجي غادر بين شوطي اللقاء

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمنافسه في اللقاء الودي الذي جرى فجر اليوم في أمريكا، برشلونة، وخاصة لاعبيه الشباب، كما كشف سر خروج مهاجمه إيرلينج هالاند بين شوطي المباراة.

السيتي كان قد خسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام برشلونة وديًا فجر اليوم بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 2-2، وقد برر المدرب الإسباني خسارة فريقه بغياب العديد من نجوم الفريق واضطراره للاعتماد على الشباب.

وأضاف، كما نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو، "واجهنا عدة مشاكل بالبطع، كلما هاجمونا استطاعوا التسجيل في مرمانا، لكنه أمرًا طبيعيًا، فنحن صغار جدًا. من المهم منح أولئك اللاعبين من فريق الشباب الفرصة كلما حان الوقت. مواجهة الكبار ستعدهم جيدًا للمستقبل، لقد قاتلوا جيدًا ولعبوا أمام فريق كبير. لقد كنا جيدين في بعض الجوانب ويبقى من المهم جدًا وضع أولئك الشباب في مثل تلك المباريات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب كشف عن اللاعب الذي خطف إعجابه من شباب البارسا، بقوله، كما نقلت صحيفة آس، "أحببت البارسا فعلًا، أعجبت حقًا بلاعبيه الشباب، طريقة لعبهم وضغطهم وكل شيء. مارك بيرنال كان استثنائيًا بالنسبة لي، طريقة تحكمه بالكرة وأسلوب لعبه".

تابع "برشلونة سيحظى بموسم جيد جدًا، لديهم العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين، هم مذهلون فعلًا، موهبتهم وكيفية لعبهم على أرض الملعب لا يُصدق، خاصة مقارنة بأعمارهم الصغيرة. بالنسبة لي، فالأمر ليس مفاجئًا لأني أعلم جيدًا كيف يعملون في قطاع الشباب في النادي".

وأخيرًا أوضح جوارديولا سبب خروج هالاند المبكر بقوله "شعر بأنه ليس مرتاحًا، فضلنا أن نُخرجه مبكرًا وألا نغامر بفقدانه لـ3 أسابيع أو شهر، فالدوري الإنجليزي قريب جدًا. عاجلًا أم آجلًا عليه التقدم خطوة في التدريبات أو وقت اللعب".