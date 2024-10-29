كشف الكواليس.. تين هاج "أذل" رونالدو ومنعه من دخول غرفة الملابس "لأخذ حذائه"!

ماذا حدث قبل الرحيل؟

كُشفت بعض كواليس غرفة ملابس مانشستر يونايتد، بعد إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج، أمس الإثنين، بسبب سوء النتائج في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن مصادر لم تسمها، إن لاعبي مانشستر يونايتد الكبار لم يكونوا راضين عن طريقة تعامل تين هاج مع كريستيانو رونالدو (قبل رحيله عن الفريق).

وأضافت: "أمر تين هاج رونالدو في البداية بالتدرب بعيدًا عن الفريق الأول (بعدما رفض المشاركة بديلًا أمام توتنهام)، وعندما حاول دخول غرفة الملابس لاستعادة حذائه الرياضي، قيل له من قبل الموظفين إنه غير مسموح له بالدخول، ولم ينته الموقف إلا عندما استعان النجم البرتغالي بلاعب من أكاديمية النادي لدخول غرفة الملابس نيابة عنه (لجلب الحذاء)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت "إي إس بي إن" إلى أن عددًا من اللاعبين المخضرمين شعروا أن قرار منع رونالدو من العودة إلى غرفة الملابس كان بمثابة "إذلال غير ضروري".

ورفض رونالدو الاستجابة لطلب تين هاج بالنزول كبديل في آخر 5 دقائق خلال مواجهة توتنهام، وغادر الملعب قبل نهاية المباراة، لتبدأ أزمة كبرى مع المدرب الهولندي انتهت برحيل اللاعب إلى النصر السعودي.