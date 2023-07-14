كشف الكذبة الكبرى .. هذا اللاعب لا يريد الهلال!

لا يفكر في الهلال أو أي فريقٍ آخر!

العديد من الأسماء العالمية الكبرى، ارتبطت بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل الدعم الهائل المقدم إلى الأندية السعودية، من القيادة الرشيدة.

الهلال حسم 3 صفقات رسمية - حتى الآن -، في الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، وجود أي مفاوضات بين الهلال والنجم الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو، صانع ألعاب جلطة سراي التركي؛ مثلما تردد في الأيام الماضية.

وأكد شيرا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن زانيولو يركز فقط مع جلطة سراي؛ حيث يريد أن يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024.

زانيولو البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى العملاق التركي في يناير 2023؛ بعد مسيرة مع عديد من الأندية الإيطالية؛ على رأسها فيورنتينا وإنتر وروما.

جدير بالذكر أن النجم الإيطالي الشاب، سجل 5 أهداف وصنع أسيست وحيد، خلال 11 مباراة رسمية شارك فيها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلطة سراي.