كشف السر .. هكذا تم إقناع كريستيانو رونالدو بـ"الانتقال" إلى النصر رسميًا

أسرار اقتناع كريستيانو رونالدو بـ"الانتقال" إلى النصر

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كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، مدير كرة القدم بنادي النصر السعودي، اليوم الخميس، عن "كيفية" إقناع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالانضمام إلى صفوف الفريق.

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النصر تعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، في صفقة انتقال حر؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

سالازار أكد في تصريحات مع إذاعة "ABC" الإسبانية، على أن المسؤولين في السعودية، استغلوا "خلافات" الأسطورة البرتغالية مع إدارة مانشستر يونايتد، لإقناعه ببدء التفاوض على الانتقال إلى المملكة، بشكل رسمي.

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وأشار مدير كرة القدم بنادي النصر، إلى أن كريستيانو رونالدو كان مهتمًا خلال المفاوضات، براحة عائلته في المقام الأول؛ لذلك حرص النصراويون، على توفير كافة احتياجاتهم في المملكة.

وأوضح مارسيلو سالازار، أن تنفيذ السعودية ونادي النصر، جميع وعودهما لكريستيانو، خلال مرحلة التفاوض؛ كان عاملًا رئيسيًا في اقتناع الأسطورة البرتغالية، بالقدوم.

وسلط سالازار، الضوء على "الطفرة" في الصالة الرياضية وغرف ملابس نادي النصر، بالإضافة إلى المعدات الحديثة التي تم جلبها؛ من أجل توفير كافة احتياجات رونالدو، والتي ساعدته على تقديم أفضل مستوياته بأرضية الملعب، والتتويج بجائزة هداف العالم في 2023.

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