"لا يصلح للفرق الكبرى" .. كشاف برشلونة يكشف عن سبب توصيته برفض التعاقد مع نجم ريال مدريد

"تابعته في 3 مباريات ولم يعجبني بالنهاية"

كشف كشاف المواهب في برشلونة، بويان كركيتش "الأب"، عن السبب الذي دفعه للتوصية بعدم التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الحالي.

وكان تشواميني أحد المواهب البارزة في موناكو الفرنسي، حيث جذب أنظار العملاقين برشلونة وريال مدريد، لكن الملكي نجح في النهاية بحسم الصفقة لصالحه في صيف 2022.

كركيتش "الأب" تحدث في تصريحات لشبكة "برشلونة يونيفرسال"، قائلًا: "تشواميني لاعب وسط رائع ويتمتع بصفات بدنية مميزة جعلته ضمن الأفضل في مركزه، حيث يتمتع بالقوة والصلابة في المراقبة تصل إلى حد العدوانية المفرطة، لكن لديه عيب وحيد".

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وأضاف: "ذهبت لرؤيته مرتين أو 3 مرات، ضد باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي.. في تقاريري دائمًا ما أضع نفس الشيء: لديه القوة والعدوانية في المراقبة، حتى بشكل مفرط، ولكن الإبداع قليل".

وأوضح: "تشواميني ليس لاعبًا مبدعًا، يمكن أن نقول قليل الإبداع، لذلك رأيته أنه لا يمكن أن ينتمي إلى نادٍ كبير. لم يعجبني في النهاية".

على الجهة المقابلة، لم يكن ريال مدريد لديه مشكلة في هذا الصدد، حيث تعاقد مع تشواميني مقابل 80 مليون يورو في صيف 2022، وفاز بـ7 بطولات مع النادي الملكي منها لقب دوري أبطال أوروبا، بينما ساهم في فوز فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.