"كسل وتضليل" .. "لاعب ومدرب" مانشستر يونايتد يرد على طريقة إعلان رحيله!

سبق أن شرح دوره بالتفصيل

"عنوان كسول ومضلل" .. هجوم عنيف يشنه توم هادلستون على أحد المواقع الإنجليزية، بسبب نبأ رحيله عن صفوف نادي مانشستر يونايتدد.

هادلستون انضم للشياطين الحمر في عام 2022 بعد انتهاء عقده مع هال سيتي، ولكن الاتفاق كان على تأدية دور اللاعب والمدرب لفريق 21 سنة، كعنصر خبرة لقيادة النجوم الشباب بالنادي.

شبكة "توك سبورت" نشرت تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" تقول فيها:"توم هادلستون يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد دون لعب أي مباراة واحدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو الأمر الذي أغضب صاحب الـ37 سنة ليرد قائلًا:"عنوان كسول جدًا يا شباب، خاصة وأنه من الأشخاص الذين ظهرت في محطتهم حتى أشرح لهم الدور الذي أقوم به، هذا عنوان مضلل جدًا".

ويقصد بذلك لاعب توتنهام وهال سيتي السابق، أن الطريقة التي تم صياغة بها العنوان توحي بأنه كان من المقرر ظهوره مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، ولكن الاتفاق الحقيقي كان يقتصر على فريق تحت 21 سنة فقط.

جدير بالذكر أن هادلستون الذي سبق له اللعب مع ديربي كاونتي وتوتنهام وهال سيتي، شارك في 24 مباراة مع فريق الشباب في مانشستر على مدار عامين، قبل إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي الإنجليزي.