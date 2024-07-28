كسر في مشط القدم.. ضربة مريرة لبايرن ميونخ قبل بداية الموسم!

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إصابة مدافعه الياباني هيوركي إيتو، خلال مواجهة دورين ميرزينيتش الودية اليوم الأحد.

وانضم إيتو إلى بايرن ميونخ قادمًا من شتوتجارت في فترة الانتقالات الجارية، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وقال النادي البافاري في بيان رسمي: "من المقرر أن يغيب الوافد الجديد إيتو عن بايرن لعدة أسابيع بعدما تعرض لكسر في مشط القدم، تم تأكيد ذلك من خلال الفحص الذي أجراه الفريق الطبي بعد المباراة مباشرة".

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وقال ماكس إيبيرل مدير النادي في تصريح للموقع الرسمي: "من الواضح أنها ضربة مريرة للغاية، سنقدم لهيروكي أفضل دعم حتى يعود بكامل لياقته إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

وحسب تقارير صحفية فقد دفع بايرن ميونخ 30 مليون يورو لشتوتجارت، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد هيوركي، الذي يعد ثالث ياباني يرتدي قميص البايرن بعد كل من تاياشي فوكوي وتاكاهاشي أوسامي.