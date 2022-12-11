كسر صمته أخيرًا .. بنزيما يوجه رسالة إلى نجوم فرنسا

كريم بنزيما يوجه رسالة إلى نجوم منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بعد أسابيع من الصمت.

كسر الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني صمته أخيرًا، عبر تقديم رسالة دعم إلى منتخب فرنسا، بعد تأهل "الديوك" إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

بنزيما اضطر إلى الخروج مبكرًا جدًا من معسكر منتخب فرنسا المشارك في مونديال قطر، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال التدريبات قبل انطلاق المونديال.

ولم يخرج بنزيما في أي حديث علني منذ مغادرة قطر في 20 نوفمبر الماضي، ليعود من جديد برسالة تهنئة إلى منتخب فرنسا بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

بنزيما نشر صورة لنجوم منتخب فرنسا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، معلقًا عليها: "هيا يا رفاق، نحن على وشك الوصول، نحتاج إلى مباراتين فقط، نحن جميعًا خلفكم، هيا بنا".

منتخب فرنسا سيكون على موعد مع مواجهة صعبة أمام منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، تقام يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري.