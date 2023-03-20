"كسالى يفتقدون للعقلية" .. يوليان ناجلسمان يهاجم لاعبي بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام ليفركوزن

يوليان ناجلسمان يشن هجومًا عنيفًا على لاعبيه بعد الخسارة أمام باير ليفركوزن في قمة الجولة 25 من الدوري الألماني.

شن يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ هجومًا عنيفًا على لاعبيه بعد الخسارة بنتيجة 2-1 أمام باير ليفركوزن في قمة الجولة 25 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الألماني.

بطل الدوري الألماني يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر، وسط مخاوف بأن يفقد الفريق البافاري اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2012-13.

وفي تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، خرج ناجلسمان ليؤكد أن فريقه استحق الخسارة بشكل كامل أمام باير ليفركوزن.

وقال مدرب بايرن ميونخ: "باستثناء آخر 10 دقائق، كنا الفريق الأسوأ، كان هناك القليل من القوة في الملعب، ولم نلعب بشكل جيد، لذلك كنا نستحق الخسارة".

ولم يتراجع ناجلسمان عن تقييمه القاسي لفريقه، حيث استمر في وصفهم بأنهم كسالى، حيث قال: "لقد حصل ذلك مرارًا وتكرارًا، الأمور تحسنت في الأسابيع القليلة الماضية، هذا الاقتران بين العاطفة والجودة، اليوم كنا كسالى دفاعيًا وهجومًا، كان معدل بعض اللاعبين صفر بالمائة، كنا ضعفاء حقًا في عرض الأسلوب الخاص بنا".

ومن جانبه، شعر البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري بالإحباط، معترفًا بأنه من النادر ما عانى بايرن ميونخ لمثل هذا النوع من الافتقار إلى العقلية.

وقال حميديتش من جانبه: "لم يكن هذا ما يعنيه بايرن ميونخ، لقد فقدنا كل شيء، سمحنا لأنفسنا بأن يسيطر علينا فريق كان يلعب يوم الخميس، كان باير ليفركوزن أفضل من جميع النواحي".

وأضاف: "نادراً ما واجهت القليل من القيادة، وعقلية قليلة جدًا، وقليل من الإصرار، هذا الفريق جيد جدًا عندما يكون لديهم عقلية من البداية ويذهبون بنسبة 100 %، لكنهم يصبحون سيئين تمامًا عندما لا يفعلون ذلك ويعتقدون أنه يمكنهم فعل كل شيء بجودتهم".