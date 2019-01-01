بن زيما يُضيف ويسكا لقائمة ضحاياه "المكتملة" في الليجا

المهاجم الفرنسي يؤكد تفوقه في الليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجل كريم بن زيما هدف الفوز الثالث لريال مدريد على ويسكا في المباراة التي جمعت الطرفين لحساب الجولة الـ29 من الليجا وانتهت بانتصار أصحاب ملعب سانتياجو بيرنابيو 3-2.

ولعب المهاجم الفرنسي مباراة كبيرة وترك بصمته على أهداف فريقه الثلاثة، إذ بدأ هجمة الهدف الأول الذي أحرزه إيسكو، وصنع الثاني لداني سيبايوس، وأحرز الثالث بتسديدة رائعة في الوقت القاتل من اللقاء.

وكان ويسكا الفريق الوحيد الذي واجهه بن زيما في الدوري الإسباني ولم يُسجل في مرماه، إذ انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بانتصار ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه جاريث بيل.

وبهدفه اليوم، يكون مهاجم ليون السابق قد نجح في زيارة مرمى كل الفرق التي واجهها في الليجا وعددها 34 فريقًا أحرز ضدهم 141 هدفًا.