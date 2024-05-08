"أنت رقم 1" .. كريم بنزيما يشحن نجم ريال مدريد للقضاء على بايرن ميونخ

الطريق إلى نهائي دوري الأبطال ليس سهلًا

حرص الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، على دعم فريقه السابق ريال مدريد، قبل مباراته المصيرية أمام بايرن ميونخ.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد، اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في "أليانز آرينا" انتهت بالتعادل بنتيجة (2-2).

وأرسل بنزيما رسالة دعم إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، من خلال صور نشرها على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، قبل دقائق من انطلاق مباراة البايرن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب بنزيما رسالة حماسية على صورة فينيسيوس مفادها: "هيا.. رقم 1"، لتشجيع زميله السابق في ريال مدريد على التألق وقيادة الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط كريم بنزيما بعلاقة قوية مع فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفي ريال مدريد في مباراة الذهاب وتعول عليه الجماهير كثيرًا للفوز على العملاق البافاري.

يذكر أن كريم بنزيما غادر السعودية قبل أسبوع، متجهًا لناديه السابق ريال مدريد، للعلاج من إصابة عضلة الساق التي تلاحقه في السنوات الأخيرة، إذ أوضح النادي الجداوي أنه يرغب في الاستفادة من الطبيب الذي عالجه منها من قبل، قبل أن يعود لجدة مجددًا أمس الثلاثاء.