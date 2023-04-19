كريم بنزيما مستاء من قرار أنشيلوتي: "أنا بخير!"

المهاجم الفرنسي لم يكن يريد قرار الإيطالي

لم ينه كريم بنزيما المباراة التي خاضها ريال مدريد وفاز بها على تشيلسي في لندن على أرضية الميدان، بل غادر مصابًا بعد أن تعرض لضربة في قدمه اليسرى بالشوط الأول.

وبرر أنشيلوتي تغييره بالقول إنه عانى من آلان في تلك المنطقة من الضربة، وقال مدرب ريال مدريد: "كانت ضربة بالقدم بدأت تزعجه في نهاية المباراة ولهذا السبب قمنا بتغييره، عندما سجلنا كنا نحتاج فقط للدفاع".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" تشير إلى بنزيما لم يوافق على مغادرته الملعب، ولم يتردد في إظهار ذلك على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

ما زال بنزيمة لا يفهم سر التغيير وشوهد يقول لأنشيلوتي: "أنا بخير، أنا بخير" مشيرًا إلى حقيقة أنه ليس متأثرًا من الناحية الجسدية ولا يعاني من ألم في قدمه.