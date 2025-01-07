بـ"ركمجة كريم بنزيما وفشار علي البليهي" .. الاتحاد يسخر من الهلال بعد إقصائه من كأس الملك

الاتحاد فاز لأول مرة على الهلال بعد 13 مباراة متتالية..

سخر نادي الاتحاد من نظيره الهلال؛ بعد "إقصائه" من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الاتحاد فاز (3-1) على الهلال بـ"ركلات الجزاء"، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة "افتراضية" للنجم الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي سجل هدفي العميد في شباك الزعيم الهلالي، وهو يُمارس رياضة "الركمجة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد علق على هذه الصورة بشكل ساخر؛ بالقول: "أحلى ركمجة في المملكة"؛ في إشارة إلى اسم ملعب نادي الهلال، الذي احتضن ربع نهائي أغلى الكؤوس.

لم يكتفِ العميد الاتحادي بذلك؛ حيث نشر صورة أخرى "ساخرة" من الهلال، حيث تواجد هذه المرة المدافع الدولي المخضرم علي البليهي في "الخلفية"؛ وهو يحمل "الفشار" في يده.

وكتب الاتحاد تعليقًا على هذه الصورة: "سهرة اتحادية ممتعة"؛ مع ظهور بعض الكلمات التي تعني "أخرج.. فيلم كوميدي".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انضم إلى الشباب والقادسية والرائد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.