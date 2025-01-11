"شائعات اعتزالي هراء" .. بنزيما يتحدث عن ريمونتادا الاتحاد وحلم العودة لريال مدريد، ويعد فينيسيوس بالكرة الذهبية!

النجم الفرنسي ينتظر وصول فلورنتينو بيريز

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، عن رغبته في مشاهدة فريقه السابق ريال مدريد، يرفع كأس السوبر الإسباني، عندما يلتقي غريمه الأزلي برشلونة، غدًا الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وكان كريم بنزيما (37 عامًا)، في المقصورة الرئيسية لملعب نادي الاتحاد، لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر، واحتفل بفوز الملكي بثلاثية نظيفة، كما حرص على التواجد في فندق إقامة الفريق ولقاء زملائه السابقين.

وقال بنزيما في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا هنا أستمتع في الموسم الثاني داخل السعودية، فريقي الاتحاد يسير بشكل جيد وكل شيء مثالي. نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أشياء مهمة هذا الموسم، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

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وأضاف: "أعتقد أن المباراة الأخيرة ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين كانت جيدة للجميع بما فيهم أنا، شعرت بسعادة عندما سجلت هدف التعادل في الدقيقة 117. التسجيل في الدقيقة الأخيرة يجذب الاهتمام، لن أقول إنها مثل عودة ريال مدريد، لكنها كانت مشابهة.. حتى الهدف كان يشبه أحد الأهداف التي سجلتها ضد باريس سان جيرمان بقميص الميرنجي".

وتابع بنزيما: "أريد الاستمرار في الفوز وأخطط للفوز بلقب مع الاتحاد. الأمر صعب لأن المستوى ارتفع كثيرًا والفرق قوية، أفضل بكثير من ذي قبل. سنعمل ونستمر كما كنا نفعل لأننا لم نفز بأي شيء حتى الآن".

وواصل: "الاعتزال؟ لا أفكر في هذا الأمر الآن، هذه كلمات (هراء) من شخص ما. لا حدود لدي، عندما أقول لنفسي أنه في غضون عامين أو 3 أو 4 أعوام سأعتزل كرة القدم. أشعر أنني بحالة جيدة، جسدي بخير وأستعد جيدًا وسنرى كيف أشعر كل عام".

واستعاد النجم الفرنسي ذكرياته مع ريال مدريد، قائلًا: "أفتقد إلى الفريق بالطبع، عندما ذهبت لرؤية الأولاد، تحدثنا أكثر عن الحياة من كرة القدم، إنه ناديي لقد قضيت نصف حياتي هناك وأشعر وكأنني في بيتي وأشاهد مبارياته دائمًا".

وأوضح بنزيما كواليس حديثه مع نجوم ريال مدريد في فندق الإقامة، قائلًا: "كان الأمر لطيفًا. مع فينيسيوس على سبيل المثال، تحدثنا عن الكرة الذهبية، وقلت له لا تركز مع ما حدث، لا تخفض من كثافتك لأنك الأفضل في العالم وستفوز بالكرة الذهبية يومًا ما".

وواصل: "التقيت أنشيلوتي بالطبع، إنه مدرب رائع أشعر براحة كبيرة معه ونحن أصدقاء، لكن فلورنتينو بيريز لم يكن هناك. تحدثت معه على واتساب وأخبرته أنه يتعين علينا أن نلتقي معًا وبما أنه قادم، سأراه قبل النهائي وسنتحدث".

وختم بنزيما: "العودة إلى ريال مدريد؟ نعم بالطبع، ولما لا. أنا الآن في جدة وأعيش حياة جيدة جدًا. سيأتي الوقت لأرى كيف تسير الحياة وأنا متأكد من أنني سأكون هناك قريبًا. ريال مدريد يبقى ريال مدريد دائمًا، إنه الفريق الذي يسعى للفوز بكل شيء، والآن لديهم الفرصة للفوز بلقب آخر".