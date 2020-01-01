كريم الأحمدي يكشف سبب اللعب بعنف أمام أمرابط وحمد الله

الفريق يلعب بشكل جيد، ولكن ما ينقص هو تسجيل الأهداف

كشف اللاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي لاعب نادي اتحاد جدة السعودي عن سبب ظهور الفريق بشكل أشرس في المباريات الكبرى التي يخوضها الفريق في المنافسات المحلية.

وفي تصريحات للعربية علق الأحمدي على سبب اللعب بشكل أقوى أمام مواطنيه عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، وأوضح أن ذلك بسبب التنافس القوي في مثل هذه المواجهات التي تكون مثيرة، بعكس المباريات التي قد تبدو سهلة بعض الشيء.

وبالتحول للحديث عن الاتحاد قال : "الفريق يلعب بشكل جيد، ولكن ما ينقص هو تسجيل الأهداف، وهي الأزمة التي يُعاني منه الفريق أحيانًا".

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وأضاف الأحمدي : "نعمل كل يوم دون ملل لتجنب الهبوط، ويجب أن نستعيد الثقة في أنفسنا لنكسب المباريات المقبلة، وتحقيق بطولة كأس العرب، وسنكافح حتى النهاية، وهذا ما نؤكده لجمهورنا، ولا أتهرب من أي مسؤولية كقائد للفريق".

وبالتعليق على رحيل أكثر من مدير فني عن الفريق قال : "تغيير المدربين في كرة القدم أمر طبيعي، ولم أتدخل في ترشيح المدرب الهولندي تين كات، ولم أكن أعرفه قبل تدريبه للفريق، والفترة معه كانت جيدة أثناء تواجده، لكن الحظ لم يساعدنا".

وأنهى الأحمدي تصريحاته بشأن مستقبله وقال : "لا توجد لدي نية للاعتزال، ولدى رغبة في اللعب لعام آخر، ولم أستسلم طيلة مسيرتي.

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ويُعاني نادي الاتحاد من سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث يتواجد الفريق في المركز الثالث عشر في ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة.