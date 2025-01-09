"أفضل من ميسي ورونالدو" .. نجم إنتر وروما السابق: هذا أصعب خصم واجهته على الإطلاق!

نجم إنتر السابق يكشف عن أفضل لاعب زامله

يرى النجم الروماني كريستيان كييفو مدافع إنتر وروما السابق، أنه واجه نجمًا كان أكثر صعوبة من مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كييفو لعب في صفوف روما خلال الفترة من 2003 حتى 2007، ثم انتقل إلى إنتر الذي قضى في صفوفه 7 أعوم حتى اعتزاله كرة القدم عام 2014.

وقال كريستيان خلال تصريحات لصحيفة "كالتشيو ميركاتو": "أفضل لاعب زاملته في مسيرتي، هو النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش".

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وعن أصعب نجم واجهه قال كييفو: "رونالدو الظاهرة، ولا يوجد بعده سوى الهاوية، ولا يمكن أن نقارن ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو به".

يُذكر أن كييفو يعد من أحد أفضل المدافعين في تاريخ إنتر، حيث حقق مع الفريق الدوري الإيطالي 3 مرات، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة موسم 2009-10، وكأس العالم للأندية 2010.