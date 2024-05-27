"كريستيانو لا يمتلك واحدة مع النصر؟" .. إعلان أبطال آسيا يفجر سخرية هلالية واعتراض جماهير العين!

الهلال يشعل الجدل مجددًا بعد إعلان قائمة أبطال آسيا..

لا يزال ملف إعلان البطولات الآسيوية مثار جدلٍ واسع بين الأندية السعودية، وذلك رغم إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في أكثر من مناسبة عن قائمة أبطال القارة عبر التاريخ.

ونشر الاتحاد الآسيوي، قائمة للأبطال التاريخيين لبطولة دوري أبطال آسيا، بين المسمى القديم والحديث، بعد إضافة اللقب الجديد للعين الإماراتي الذي توج بنسخة موسم 2023-2024، حيث شهدت القائمة تتويج الهلال باللقب 4 مرات، خلال مواسم 1991 و1999/2000 و2019 و2021، فيما توج الاتحاد بالكأس مرتين في 2004 و2005.

واستدلت جماهير الهلال بالقائمة، لإثبات رصيد النادي من الألقاب التاريخية، والرد على التشكيك حول فوز الهلال بلقبين فقط في نسخة دوري أبطال آسيا، مع استبعاد لقبي الزعيم في 1991 و2000 لاختلاف مسمى البطولة ونظامها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت القائمة الآسيوية، رسائل ساخرة من جماهير هلالية، حول غياب النصر عن القائمة، رغم انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بين صفوفه، حيث غادر العالمي البطولة، من الدور ربع النهائي، هذا الموسم، بعد الخسارة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، فيما واصل العين طريقه نحو اللقب، بالإطاحة بالهلال من نصف النهائي، ثم الفوز العريض على يوكوهاما إف مارينوس الياباني في النهائي.

وبعد استعراض القائمة، أبدى متابعون اعتراضهم أيضًا على نشرها بشعار قديم للهلال، كما اعترض مشجعون للعين على نشر شعار البطل الجديد بنجمة واحدة فقط، دون تحديث للشعار الذي نشره النادي الإماراتي بإضافة النجمة الثانية للبطولة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد أعلن عن إطلاق نظام جديد للبطولات الآسيوية في الموسم المقبل (2024-2025)، وأفاد الآسيوي بأنه تم اعتماد إدماج سجلات وإحصائيات بطولات الأندية السابقة في النظام الجديد، حيث تنتقل سجلات دوري أبطال آسيا إلى بطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)، وكأس الاتحاد الآسيوي إلى (دوري أبطال آسيا 2)، وكأس رئيس الاتحاد الآسيوي، التي توقفت بعد عام 2015، إلى (دوري التحدي الآسيوي)".