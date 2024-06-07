"كريستيانو ضحية ومؤامرة خفية وراء إيقافه" .. تلميح إعلامي خطير وراء عقوبة رونالدو في ديربي الشباب!

ما يفعله رونالدو في المباراة يقوم به 6 في الهلال..

كشف الإعلامي الرياضي تركي السهلي، عن كواليس خطيرة وراء إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، في مباراة الشباب، خلال منافسات دوري روشن السعودي، تعليقًا على انفعالات رونالدو الزائدة تجاه حكام المباريات خلال الموسم.

القائد البرتغالي توج بجائزة هداف دوري روشن السعودي، خلال موسم 2023-2024، بعدما تخطى رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليصبح الأكثر تسجيلًا بموسم واحد في تاريخ المسابقة، برصيد 35 هدفًا، فيما اكتفى رونالدو بقيادة النصر لوصافة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت مسيرة رونالدو طوال الموسم، اعتراضات متكررة على قرارات الحكام، خلال المباريات، فضلًا عن إيقاف اللاعب مباراة وغرامة بلغت إجمالًا 30 ألف ريال، لقيامه بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الشباب، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3-2).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال السهلي، عبر برنامج "الفاتورة" عبر إذاعة العربية FM، إن ما قدمه كريستيانو رونالدو لم يكن انفعالًا زائدًا على قرارات الحكام، ولكنه يحاول انتزاع بعض حقوق النادي، مضيفًا "النصر ليست لديه دكة أو سعوديون، أو إدارة تقف في محاولة النقاش مع الحكم، على غرار الهلال مثلًا، تجد سعود كريري ومحمد الشلهوب، وحوالي 6 سعوديين يقفون على الخط، وكل منهم يتعامل بطريقته مع الحكم، بينما النصر تجد المدرب كاسترو فقط".

وأضاف "رونالدو كان الوحيد الذي يُمارس هذا الدور، كان يتعرض لضغوط كثيرة، زين الدين زيدان (نطح) في نهائي كأس العالم، أما عن إيقاف كريستيانو، فالموضوع يلفه الغموض، لأن لائحة لجنة الانضباط تنص على الحكم بناءً على الناقل الرسمي".

وتابع السهلي "أرى أن إيقاف رونالدو كان متعمدًا ومطلوبًا، هناك من اتصل بنادي الشباب وطالبهم بالمسارعة في تقديم الشكوى ضد رونالدو، حتى يتم إيقافه، وهناك من الجمهور من قام بفعل أكثر قبحًا من فعلة رونالدو ولم تصدر ضده أي عقوبة، ولكن الحالة مختلفة مع الاتحاد، بشأن ما إذا كان أحدهم قد طالب النادي بتأجيل الشكوى ضد اللاعب مالكوم".