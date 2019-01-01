ما هو سر احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في مباراة يوفنتوس ونابولي؟

رونالدو سجل أحد أهداف يوفنتوس الأربعة ضد نابولي واحتفل بطريقة جديدة لم يعتد عليها الجمهور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار كريستيانو رونالدو جدلًا واسعًا باحتفاله بهدفه أمس لصالح يوفنتوس ضد نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وفاز البيانكونيري على أبناء الجنوب بنتيجة 4-3 بعد مباراة مثيرة شهدت ريمونتادا رائعة من جانب الآتزوري السماوي الذي عاد من الخسارة 3-0 للتعادل 3-3 قبل أن يخسر بهدف خاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه قبل لحظات من النهاية.

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وسجل دانيلو هدف يوفنتوس الأول وأضاف جونزالو هيجواين الثاني قبل أن يُحرز رونالدو الهدف الثالث في الشوط الثاني، وبعدها سجل مانولاس ولوزانو ودي لورينزو أهداف نابولي الثلاثة.

الدون احتفل بهدفه بالإشارة للجماهير لتقنية الفيديو، وهي الإشارة التي يستخدمها الحكام عادة عند رغبتهم بالعودة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة قراراتهم، مطالبًا إياهم بالهدوء لثوانٍ قبل أن يبدأ الاحتفال الفعلي بالهدف.

وأثارت تقنية الفيديو الكثير من الجدل مؤخرًا، إذ يرى البعض أنها مهمة لإضفاء جانب من العدل على ملاعب كرة القدم فيما يرى البعض الآخر أنها أعاقت انسيابية اللعبة وتسببت في قتل النسق وشيء من الملل.

ما معنى احتفال كريستيانو رونالدو؟

نجم ريال مدريد السابق احتفل كما أسلفنا بالإشارة لتقنية الفيديو (VAR) كما يُشير الحكم حين ينوي العودة لحكام الفيديو عند شكه في قرار ما، مثل احتساب هدف أو ركلة جزاء أو بطاقة حمراء أو إلغاء هدف بداعي التسلل أو لأي سبب آخر.

رونالدو على الأرجح كان يقول لجماهير يوفنتوس "انتظروا، لنرى أولًا قرار تقنية الفيديو قبل الاحتفال"، ذلك سخرية من الـ (فار) التي ألغت له هدفًا ضد بارما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بداعي التسلل.

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هل قصد رونالدو باحتفاله مهاجمة تقنية الفيديو؟ ما هو موقفه منها؟

نجم يوفنتوس لم يقصد بالتأكيد شن هجومًا ضد تقنية الفيديو باحتفاله المثير للجدل، بل جاء كنوع من المزاح مع جماهير السيدة العجوز وهذا اتضح من علامات وجهه الضاحكة لحظة الاحتفال.

وما يؤكد هذا هو تصريح سابق لرونالدو في ديسمبر 2018 أشاد به بتقنية الفيديو، إذ قال "أحب تقنية الـ "VAR" لأنها تساعد على تقليل الأخطاء، ولكن من الصعب على الحكام تحليل كل ما يدور داخل الملعب، يجب تركهم يعملون في هدوء".

هذا التصريح قاله كريستيانو رونالدو بعدما ألغت تقنية الفيديو هدف سامبدويا الثاني ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، والذي كان سيُكلف السيدة العجوز خسارة نقطتين، إذ كانت النتيجة تشير لتقدمهم بهدفين مقابل هدف واحد.