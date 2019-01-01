كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس: الأهداف المسجلة، المصنوعة، النتائج والمباريات

كيف يؤدي صاحب الخمس كرات ذهبية مع فريقه الجديد يوفنتوس؟ وكيف يتأقلم على الحياة في إيطاليا بعد انتقاله من ريال مدريد بمبلغ قياسي للاعب في عمره؟

وصل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وهو أحد أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم وهو ما بالطبع سيصاحبه توقعات كبيرة للغاية أثناء تواجده في تورينو، واضطر أبطال الدوري الإيطالي لإنفاق ما يقرب من 100 مليون يورو على صاحب الـ33 من عمره للعديد من الأسباب ولكن يبقى أبرزها هو قدراته التهديفية الخارقة.

سجل كريستيانو ما يقرب من 658 هدف في 915 مباراة لعبها مع الأندية التي سبقت انضمامه للبيانكونيري، ومنهم 450 هدف في 438 مباراة مع ريال مدريد فقط، لذا لم يكن غريباً نجاح الظاهرة البرتغالية في الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي أربع مرات والفوز بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا سبع مرات.

وكما هو متوقع ستشكل كل هذه الأرقام والجوائز ضغطاً كبيراً على كريستيانو رونالدو في إيطاليا بسبب التوقعات الكبيرة بمواصلة التألق والثبات على المستوى مثلما اعتاد في السنوات القليلة الأخيرة.

مع بداية موسم 2018-19 يقودكم جول لإلقاء نظرة على أخر المستجدات في ما يخص احصائيات رونالدو هذا الموسم من حيث الأهداف المسجلة، المصنوعة وتأثيرها على نتائج المباريات التي لعبها.

احصائيات رونالدو في موسم 2018-19

اضطر رونالدو لانتظار بعض الوقت من أجل تبدأ عجلته التهديفية في الدوران، عندما تأقلم أكثر على الأجواء في إيطاليا من أجل الظهور بمستواه المعهود.

واحتاج كريستيانو إلى أربع مباريات أي ما يقرب 320 دقيقة من أجل أن يحرز الهدف الأول له بقميص السيدة العجوز وذلك في مباراة ساسولو عندما أحرز هدفي الفوز بعد أن كان صائماً عن التسجيل أمام كييفو، لاتسيو وبارما.

عقب افتتاح رصيده التهديفي في إيطاليا صّرح رونالدو لميدياست قائلاً: لقد أردت حقاً أن أسجل أهدافي الأولى، أنا سعيد أنني استطعت فعل ذلك أخيراً، هذه هي كرة القدم، الشئ الأهم هو فوز الفريق ولكن من الواضح أنني كنت متوتر قليلاً بسبب عدم تسجيل الأهداف ولكن أشكر زملائي على دعمهم لي طول الوقت.

وأضاف: كنت أثق أن تسجيل الأهداف هو مسألة وقت ليس أكثر، أنا أتأقلم بشكل جيد مع الكرة الإيطالية.

أما في دوري أبطال أوروبا، فلم تكن بداية رونالدو مع يوفنتوس موفقة حيث تعرض للطرد في مواجهة فالنسيا ولكنه لم يتأثر بذلك ونجح في قيادة فريقه لفوز صعب في الدوري المحلي على حساب فروزينوني قبل أن يسجل أول أهدافه أوروبياً ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد في 7 نوفمبر الماضي ولكن المباراة انتهت بخسارة يوفنتوس بنتيجة 2/1.

وصل رونالدو إلى هدفه رقم 14 في الدوري في أواخر ديسمبر في مواجهة سامبدوريا وهو ما جعله أكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلاً للأهداف في الدوري الإيطالي منذ روي باروس.

مباريات واحصائيات كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

التاريخ المباراة الأهداف الصناعة 18 أغسطس كييفو 2-3 يوفنتوس 0 0 25 أغسطس يوفنتوس 2-0 لاتسيو 0 1 1 سبتمبر بارما 1-2 يوفنتوس 0 0 16 سبتمبر يوفنتوس 2-1 ساسولو 2 0 19 سبتمبر فالنسيا 0-2 يوفنتوس 0 0 23 سبتمبر فروزينوني 0-2 يوفنتوس 1 0 26 سبتمبر يوفنتوس 2-0 بولونيا 0 1 29 سبتمبر يوفنتوس 3-1 نابولي 0 3 6 أكتوبر أودينيزي 0-2 يوفنتوس 1 0 20 أكتوبر يوفنتوس 1-1 جنوى 1 0 3 نوفمبر يوفنتوس 3-1 كالياري 0 1 7 نوفمبر يوفنتوس 1-2 مانشستر يونايتد 1 0 11 نوفمبر ميلان 0-2 يوفنتوس 1 0 24 نوفمبر يوفنتوس 2-0 سبال 1 0 28 نوفمبر يوفنتوس 1-0 فالنسيا 0 1 1 ديسمبر فيورنتينا 0-3 يوفنتوس 1 0 7 ديسمبر يوفنتوس 1-0 الإنتر 0 0 12 ديسمبر يونج بويز 2-1 يوفنتوس 0 1 15 ديسمبر تورينو 0-1 يوفنتوس 1 0 22 ديسمبر يوفنتوس 1-0 روما 0 0 26 ديسمبر أتالانتا 2-2 يوفنتوس 1 0 29 ديسمبر يوفنتوس 2-1 سامبدوريا 2 0 12 يناير بولونيا 0-2 يوفنتوس 0 0 16 يناير يوفنتوس 1-0 ميلان 1 0

المباريات الخمس القادمة ليوفنتوس