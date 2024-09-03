"سأقضي عليه خلال عامين" .. كريستيانو رونالدو يتحدى "الوحش" برقم قياسي!

هل ينفذ رونالدوه تهديده؟

أرسل كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، تحذيرًا جريئًا إلى أحد خصومه الجدد، لكن هذه المرة الصراع سيكون خارج المستطيل الأخضر.

وكان رونالدو قد أطلق قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، يوم 21 أغسطس الماضي، محققًا رقمًا قياسيًا بمليون مشترك على حسابه في غضون 90 دقيقة.

وفي الواقع، سجل رونالدو 20 مليون مشترك في اليوم الأول من إطلاق القناة، وقد تجاوز هذا الرقم، "اليوتيوبر" العالمي مستر بيست، والذي استغرق 28 يومًا ليصل إلى نفس عدد المشتركين.

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ومع ذلك، فإن مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، يحتل المركز الأول بالنسبة لأكبر عدد من المشتركين على المنصة بواقع 313 مليون مشترك.

وفي حديثه عن قناته الجدية بمنصة "يوتيوب"، قال كريستيانو: "أريد التغلب على جميع المنافسين. كل شيء في وقته الخاص وأشعر أن المشجعين أكثر سعادة الآن، قررت إطلاق هذه القناة قبل بضعة أشهر لأكون أقرب إليهم، ويسعدني جدًا أنني فعلت ذلك".

وأضاف رونالدو: "التفوق على مستر بيست على يوتيوب؟ خلال عامين، دعونا نحاول التغلب عليه".

يذكر أن رونالدو، منذ إطلاق قناته على اليوتيوب، قام بتحميل 19 مقطع فيديو حصدت أكثر من 381 مليون مشاهدة، وكان المقطع الأكثر مشاهدة على حسابه قد حصد 48 مليونًا، ويظهر فيه رونالدو وهو يقدم الدرع الذهبي، الممنوح للمستخدمين الذين يحصدون مليون مشترك، لأطفاله.