كريستيانو رونالدو يكشف سر الاحتفال الذي جنن جماهير النصر والعالم .. "Siiuuu"

من أين جاءت هذه الاحتفالية التي جننت العالم أجمع؟!

كلمة "Siiuuu" أصبحت مقترنة باحتفالية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بـ"أهدافه"، ابتداءً من المرحلة الأخيرة من مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، مرورًا بيوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وانتهاءً بمحطة نادي النصر.

هذه الكلمة أضاف إليها رونالدو فيما بعد ما عُرِف باسم احتفالية "القيلولة"؛ وهي الوقوف منتصبًا داخل المستطيل الأخضر، مع وضع اليد على الصدر والاسترخاء.

لكن.. تظل "Siiuuu" هي الكلمة التي يرددها عشاق الساحرة المستديرة، مع كل هدف للأسطورة البرتغالية، ويتمنون أن تستمر معه، حتى اللحظة التي يُعلن فيها اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وعن ذلك يقول كريستيانو رونالدو، وفقًا لما نقلته صحيفة "sportbible": "لا أعرف من أين جاءت فكرة هذه الاحتفالية".

وأشار رونالدو، إلى أنه كان يخوض لقاءً في الولايات المتحدة الأمريكية، أمام نادي تشيلسي الإنجليزي؛ وعندما سجل هدفًا، ردد تلقائيًا كلمة "Siiuuu" أثناء الاحتفال، والتي تعني "نعم".

وأوضح مهاجم نادي النصر، أنه وجد فيما بعد أن هذا الاحتفال "سلس وبسيط"؛ لذلك استخدمه لسنواتٍ عديدة، قبل أن يشعر بروعته، عندما أصبح يردده عشاق الساحرة المستديرة، في كل مكان.