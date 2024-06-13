"أشعر بوخز في معدتي" .. كريستيانو رونالدو يعود بالزمن 18 عامًا ويرشح البرتغال للقب اليورو

"عندما أفقد هذا الإحساس سأتوقف عن لعب كرة القدم"

أكد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، أن الجيل الحالي من هذا المنتخب يستحق أن يتوج ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ووصلت، اليوم الخميس، بعثة المنتخب البرتغالي إلى ماريانفيلد حيث سيعسكر الفريق خلال بطولة أمم أوروبا، ونال ترحيبًا كبيرًا وهو الأمر الذي أثار إعجاب النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

وقال رونالدو في تصريحات للصحفيين بعد وصوله: "إنه استقبال مثير للإعجاب. أشعر وكأننا في البرتغال، لقد كان جميلاً للغاية منذ وصولي إلى المطار. كل الطرق مليئة بالبرتغاليين والألمان".

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وأضاف: "لقد ألقيت نظرة سريعة وتذكرت أشياء كثيرة. الآن سأذهب في نزهة على الأقدام وسأتذكر كل شيء. تواجدت في ماريانفيلد مع منتخب البرتغال قبل 18 عامًا (كأس العالم 2006)، يجب أن يكون هناك شيء مختلف الآن. لكن لدي ذكريات جيدة هنا".

وبالعودة إلى "المقر الرئيسي" نفسه، يأمل قائد منتخب البرتغال أن يقدم أداءً أفضل مما كان عليه قبل 18 عامًا، قائلًا: "آمل أن نتمكن من المضي قدمًا. ونتقدم نحو اللقب خطوة بخطوة، نعمل بشكل جيد وندرك أن المنافسة قوية، لكن أعتقد أن فريقنا مستعد تمامًا".

ويستعد رونالدو لخوض بطولته السادسة في "اليورو"، مشيرًا إلى أنه يستمتع باللحظة ولا يولي الكثير من الاهتمام للأرقام القياسية، مضيفًا: "أنا أستمتع بكرة القدم. بالنسبة لي الأرقام القياسية نتيجة وليست هدفًا، أنا سعيد لأنها بطولة أوروبا السادسة لي وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي".

وأوضح رونالدو: "القلق موجود دائمًا. هناك دائمًا شعور بالوخز في معدتي، خاصة في اليوم السابق للمباراة أو حتى في يوم المباراة، هذا طبيعي. أنا سعيد لأنني أشعر بذلك، عندما لا أشعر بذلك من الأفضل الاستسلام والتوقف. ما زلت أشعر بحافز كبير، إنها مسابقة مختلفة ونحن جميعًا مستعدون".

واختتم حديثه، قائلاً: "توقعاتي للبطل؟ هذا أمر نسبي، دعونا نرى ما سيحدث. أعتقد أن هذا الجيل يستحق الفوز ببطولة بهذا الحجم. لكن الأمر يتعلق بالتفكير خطوة بخطوة، بهدوء ومباراة تلو الأخرى".