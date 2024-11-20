كريستيانو رونالدو يعود .. والكشف عن مصير تاليسكا من قمة النصر والقادسية بعد "الاختبارات الطبية"

تطورات مهمة من داخل البيت النصراوي..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة صعبة أمام نظيره القادسية، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقبل القمة المرتقبة أمام القادسية.. عانى الفريق النصراوي من عديد الإصابات المؤثرة؛ على رأسهم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي قيل إنه سيخضع لـ"اختبارات طبية" اليوم الأربعاء، من أجل حسم مصير مشاركته من عدمها.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، مساء اليوم الأربعاء، تأكد شفاء تاليسكا من الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية.

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العنزي أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن النجم البرازيلي أصبح جاهزًا لخوض مباراة النصر والقادسية، مساء الجمعة القادم؛ بعد مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم، عقب شفائه من الإصابة.

وعلى جانب آخر.. كشف العنزي عن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ومواطنه أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، شاركا هما أيضًا في التدريبات الجماعية للعالمي، اليوم الأربعاء.

وغاب رونالدو عن تدريبات النصر، خلال الأيام القليلة الماضية؛ على الرغم من استبعاده من مباراة منتخب البرتغال الأخيرة، ضد نظيره الكرواتي، في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، استبعد رونالدو من مواجهة كرواتيا لـ"الراحة"؛ بينما شارك أوتافيو لمدة 71 دقيقة، بعدما غاب عن لقاء بولندا في فترة التوقف الدولي، التي انتهت يوم أمس.