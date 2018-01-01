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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كريستيانو رونالدو يسجل لأول مرة كبديل منذ 2013

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رونالدو يسجل كلاعب احتياطي لأول مرة منذ خمس سنوات

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا جديدًا فشل في تسجيله على مدار خمس سنوات متتالية، بأن يسجل في مباراة يشارك فيها كبديل على مستوى بطولات الدوري.

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وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس إلى خطف تعادل ثمين من أرض نادي أتالانتا، وذلك بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل في الربع ساعة الأخيرة من المواجهة.

وقرر أليجري إراحة رونالدو قبل بداية المباراة، حيث تركه على دكة البدلاء لأول مرة في مباريات الدوري خلال ما لعب من الموسم الحالي.

وزج أليجري برونالدو في الشوط الثاني بعدما تأزمت الأمور، حيث تأخر يوفنتوس بهدفين وطرد اللاعب بينتانكور ليكمل اليوفي اللقاء بعشر لاعبين.

وبمجرد دخوله سجل رونالدو هدف التعادل، ليسجل رونالدو كبديل لأول مرة منذ إبريل 2018 حين سجل في مرمى ليفانتي هدفًا بالرأس.

يذكر أن يوفنتوس قد نجا من الخسارة الأولى له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث رفع رصيده بالتعادل أمام أتالانتا إلى النقطة 50 في الصدارة.

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