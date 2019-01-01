كريستيانو رونالدو يستعيد ذكريات ديربي مدريد مجددًا مع يوفنتوس

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لديربي مدريد ويعود مع يوفتتوس أمام أتلتيكو. تعرف على التفاصيل

يعود كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، لمواجهة أتلتيكو مدريد بذكريات الديربي الشهيرة ونجاحاته الباهرة مع الميرنجي.

يوفنتوس يستضيف أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو هو الهداف التاريخي لديربي مدريد حينما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، إذ لعب ضد أتلتيكو في 31 مباراة سجل أمامهم 22 هدفًا.

وشهد صاحب الـ 34 عامًا انتصار ريال مدريد على أتلتيكو في 15 مباراة والتعادل 8 مرات و8 هزائم.

وسجل كريستيانو بقميص البلانكوس 4 أهداف ضد الروخي بلانكوس في 6 مباريات بالتشامبيونزليج لم يعرف فيها سوى التعادل مرة والهزيمة مرة واحدة.

صاروخ ماديرا حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين أمام أتلتيكو مدريد في 2014 و2016 كما أقصاهم من دور المجموعات في 2015 و2017.

وكان آخر هاتريك أحرزه البرتغالي بقميص الملكي في دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وهو آخر أهدافه في هذا الدور.

كما أنّ آخر هاتريك سجله في التشامبيونزليج جاء أيضًا أمام الروخي بلانكوس وذلك في إياب ثمن نهائي الأبطال.

ولأول مرة يلعب كريستيانو رونالدو أمام أتليتكو مدريد بقميص يوفنتوس، كان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مباراة الذهاب انتهت بخسارة السيدة العجوز بهدفين نظيفين.

وفي مباراة الإياب يوم 12 مارس الماضي، توهج البرتغالي وخطف بطاقة التأهل من أتليتكو مدريد، عندما سجل هاتريك تأهل به فريقه إلى ربع نهائي البطولة.

وواجه صاروخ ماديرا نظيره أتلتيكو مدريد في سبتمبر الماضي ولكن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق دون أن يسجل اللاعب أي هدف.

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس ضمن التأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو في الجولة الرابعة.