كريستيانو رونالدو يستعيد ذكريات ديربي مدريد للمرة الثانية مع يوفنتوس

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لديربي مدريد ويعود مع يوفتتوس أمام أتلتيكو للمرة الثانية. تعرف على التفاصيل

يعود كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، لمواجهة أتلتيكو مدريد بذكريات الديربي الشهيرة ونجاحاته الباهرة مع الميرنجي.

رونالدو هو الهداف التاريخي لديربي مدريد حينما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، إذ لعب ضد أتلتيكو في 31 مباراة سجل أمامهم 22 هدفًا.

رونالدو شهد انتصار ريال مدريد على أتلتيكو في 15 مباراة والتعادل 8 مرات و8 هزائم.

وسجل كريستيانو 4 أهداف ضد الروخي بلانكوس في 6 مباريات لم يعرف فيها سوى التعادل مرة والهزيمة مرة واحدة.

⚠️ عقدتهم



📊 آخر هاتريك لـ رونالدو في دوري أبطال أوروبا كان ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2017 pic.twitter.com/gJLq7Yodti — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 17, 2018

صاروخ ماديرا حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين أمام أتلتيكو مدريد في 2014 و2016 كما أقصاهم من دور المجموعات في 2015 و2017.

وكان آخر هاتريك أحرزه البرتغالي بقميص الملكي في دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وهو آخر أهدافه في هذا الدور.

ولأول مرة يلعب كريستيانو رونالدو أمام أتليتكو مدريد بقميص يوفنتوس، كان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مباراة الذهاب انتهت بخسارة السيدة العجوز بهدفين نظيفين.

وفي مباراة الإياب يوم 12 مارس الماضي، توهج البرتغالي وخطف بطاقة التأهل من أتليتكو مدريد، عندما سجل هاتريك تأهل به فريقه إلى ربع نهائي البطولة.