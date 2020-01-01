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كريستيانو رونالدو يدخل نادي الألفية أمام إنتر

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الهداف التاريخي لريال مدريد لا يتوقف

يصل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى المباراة رقم 1000 خلال مسيرته الكروية بعد تواجده في تشكيل الفريق الأساسي أمام إنتر.

وكان رونالدو قد وصل إلى 1000 مباراة مع جميع الفرق والمنتخب في مسيرته أمام سبال في 22 فبراير الماضي باحتساب فترته مع فريق سبورتنج لشبونة للشباب.

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ولعب رونالدو 999 مباراة في جميع البطولات، إذ شارك في مباراتين مع سبورتنج لشبونة ب و31 مع الفريق الأول للشبونة، كما لعب 292 مواجهة  بقميص مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو 1000 مباراة مع الفريق الأول

ومنذ لقاء سبال، خاض مواجهة مع البيانكونيري أمام ليون في دوري أبطال أوروبا، لتصبح مباراة إنتر رقم 1000 دون احتساب فترته مع رديف لشبونة.

ريال مدريد هو أكثر فريق لعب لصالحه صاروخ ماديرا بواقع 438 مباراة ومع يوفنتوس 73 لقاء، أما على المستوى الدولي، فقد شارك في 164 مواجهة بقميص البرتغال.

وعلى صعيد البطولات، فقد شارك في 292 بالدوري الإسباني و196 في البريمرليج و41 في الدوري الإيطالي و25 في الدوري البرتغالي.

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    جدير بالذكر أنّ رونالدو سجل 626 هدفًا بقميص الفرق التي لعب لها بجانب 99 هدفًا لصالح منتخب البرتغال ليصبح من القلائل الذين تجاوز الـ 700 هدف في مسيرتهم.

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