كريستيانو رونالدو يتجاهل حسم ملف الاعتزال .. ورسالة من 43 كلمة بعد الخروج من اليورو!

أول رسالة من كريستيانو رونالدو بعد وداع يورو 2024..

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة إلى جماهير بلاده، بعد الخروج من منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، إثر الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح.

وفشل كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف في يورو 2024، لتصبح البطولة الكبرى الأولى التي تشهد غياب قائد النصر عن التسجيل، بعد 6 نسخ شارك خلالها في البطولة.

ونشر رونالدو رسالة من 43 كلمة، لجماهير البرتغال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا "لقد أردنا المزيد، وكنا نستحق أكثر، من أجلنا، من أجل كل واحد منكم، من أجل البرتغال، نحن ممتنون لكل ما قدمتموه لنا، ولكل ما حققناه حتى الآن، على أرض الملعب أو خارجه، أنا متأكد أن هذا الإرث سيتم تكريمه ويتواصل بناؤه معًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتحدث كريستيانو رونالدو بشأن مصيره مع منتخب البرتغال، بين الاستمرار أو الاعتزال الدولي، وهو السؤال الذي تلقاه مدرب المنتخب البرتغالي، روبيرتو مارتينيز، من قِبل أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فرنسا، ليرفض مارتينيز حسم مستقبل قائد البرتغال، ويكتفي بالقول إن هذا الأمر لا يزال مبكرًا الحديث عنه في الوقت الحالي.

واكتفى كريستيانو رونالدو بصناعة تمريرة حاسمة واحدة في 5 مباريات، أدخلته تاريخ اليورو، بعدما أصبح اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البطولة الأوروبية، برصيد 8 تمريرات حاسمة.

وكان رونالدو قد صرّح، عقب مباراة سلوفينيا في دور الـ16، بأن بطولة يورو 2024، ستكون الأخير له مع المنتخب البرتغالي، إلا أنه لم يحسم موقفه بشأن الاعتزال الدولي حتى تلك اللحظة.