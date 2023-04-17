كريستيانو رونالدو والكاتشب يُنقذان جوتا من أزمة مع ليفربول!

جوتا يقتبس مقولة كريستيانو رونالدو عن الكاتشب للرد على اسئلة جفافه التهديفي!

يعيش ديوجو جوتا مهاجم ليفربول فترة من تراجع المستوى في الآونة الأخيرة، مع تكرار تعرضه للإصابة خلال الموسم الجاري، مما جعله يغيب عن معظم مباريات الموسم، وينوى اللاعب البرتغالي الدولي من العودة إلى هز الشباك من جديد مع عودته من الإصابة والمشاركة من جديد بصفة أكثر اتساقًا ضمن كتيبة يورجن كلوب.

جوتا البالغ من العمر 26 عامًا خاض 19 مباراة فقط هذا الموسم ولم يسجل أي هدف، بينما يملك سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

واقتبس جوتا أحد تصريحات مواطنه كريستيانو رونالدو للرد على أسئلة الصحفيين، حول غيابه عن تسجيل الأهداف، حيث قال خلال حواره مع شبكة "talkSPORT" البريطانية: "من الواضح أنني لا أريد إنهاء الموسم دون تسجيل هدف ولكن لا يزال لدي بعض المباريات، لذا أحاول التركيز على ما يمكنني القيام به على أرض الملعب لأكون في تلك اللحظات الحاسمة".

وأضاف: "أعلم أن كرة القدم هي لعبة يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة وقد سمعت قصة ورونالدو بالتأكيد لم يغيب عن التسجيل لمدة 30 مباراة، لكنه خاض عددًا من المباريات دون تسجيل أهداف وكان الناس يسألونه عن ذلك، لذا كان يقول إنها تشبه الكاتشب تقريبًا عندما يخرج أول قطرة، كل شيء سيحدث، وآمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لي أيضًا".

ويبدو أن حيلة الكاتشب جاءت بثمارها سريعًا مع جوتا، حيث سجل هدف فريقه الثالث في شباك ليدز يونايتد، كما صنع هدفًا لمحمد صلاح، خلال المباراة الجارية حاليًا بين ليفربول وليدز في الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي.

استخدم رونالدو هذا القياس في عام 2010 عندما كان في حالة جفاف لمدة 16 شهرًا مع المنتخب البرتغالي، وعلى الرغم من أنه سرعان ما وضع ذلك خلفه، إلا أنه استمر في تسجيل 198 هدفًا لبلاده.