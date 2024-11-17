"اسم يوازي كريستيانو رونالدو ونيمار وليس راموس!" .. العروبة يعلن فشل تعاقده مع نجم عالمي جديد

الأموال لم تكن سبب الفشل، إنما شروط اللاعب الأخرى!

بعد أن أشغل الشارع الرياضي في الصيف الماضي عن اقتراب ناديه من التعاقد مع نجم عالمي، خرج مونس الضوي؛ رئيس نادي العروبة؛ الصاعد من دوري يلو للدرجة الأولى إلى دوري روشن السعودي، لإعلان فشل مفاوضاته مع هذا النجم.

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الضوي رفض وقتها الإفصاح عن اسم النجم المنوط بحديثه إلا بعض التقارير أشارت إلى أنه المدافع الإسباني سيرخيو راموس، خاصةً وأنه لاعب حر، يبحث عن نادٍ جديد منذ رحيله عن إشبيلية الإسباني في يوليو الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن رئيس العروبة في تصريحاته بحلقة أمس السبت من برنامج "المنتصف"، نفى أن يكون كلامه يخص راموس إلا أنه في الوقت نفسه لم يكشف عن اسم محدد مكتفيًا بالتأكيد على أنه اسم يوازي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، والبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال.

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وقال الضوي لبرنامج "المنتصف": "الصفقة لم تتم، ولا يمكنني الإفصاح عن اسم اللاعب، ردد البعض أنه سيرخيو راموس، لكن ليس هو، وشرطنا مع وكيله أننا لا نفصح عن اسمه إلا إذا تمت الصفقة".

وأضاف: "اتفقنا ماديًا معه، لكنه اشترط اشتراطات لا نقدر في العروبة على توفيرها له، ولم تكن ماديًا بل أن صفقته أرخص من تعاقدنا مع المدافع الفرنسي كورت زوما، لكن اشتراطاته لا نقدر على توفيرها له دون الكشف عن ماهية طلباته".