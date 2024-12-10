"فليذهب رونالدو للجحيم" .. بطل الفنون المختلطة يستفز كريستيانو من جديد ويتحدى ميسي في ميامي!

الحرب الكلامية مستمرة...

واصل الإسباني إيليا توبوريا، بطل الفنون القتالية المختلطة، استفزازه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وأسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

بدأ رونالدو الجدل عندما شكك في المقاتل صاحب الأصول الجورجية، قبل مباراته الأخيرة أمام ماكس هولواي، قائلًا: "إنه يتحدث كثيرًا، وعندما فاز على فولك، لم يكن الآخر جاهزًا، لكن إذا تغلب على هولواي سأحترمه".

ورد توبوريا على رونالدو، قائلًا: "لم أكن أتوقع أن شخصًا مثلك لا يعرف كيفية التمييز بين الثقة والغطرسة، هذا يبدو عبثيًا أنت الذي يتحدث دائما، لكننا في النهاية - جميعًا - نعكس واقعنا في الآخرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جديد حل توبوريا، ضيفًا على برنامج "El Partidazo" على قناة "COPE"، وسئل عن القتال الذي يفضل خوضه في ميامي، قائلًا: "الشخص الذي سأدعوه شخصيًا لأنه يعيش هناك هو ميسي. وإذا كان ميسي موجودًا فليذهب رونالدو إلى الجحيم".

ورد الإعلامي الإسباني ومقدم البرنامج خوانما كاستانو على هذا الترشيح قائلًا: "لم أكن أتوقع هذا"، ليرد توبوريا: "فولكانوفسكي وهولواي، لا شيء".

يذكر أن إيليا توبوريا فاز على ماكس هولواي بالضربة القاضية في مباراة الحدث الرئيسي من بطولة UFC 308، لوزن الريشة، السبت الماضي، ليواصل مسيرته بـ16 انتصارًا ودون هزيمة.