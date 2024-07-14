نجم سلوفينيا يتحدث عن مواجهة رونالدو وميتروفيتش في اليورو..

أجرى نجم سلوفينيا، فانيا دركوشيتش، حوارًا مطولًا، كشف خلاله عن كواليس تجربته في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وبلوغ منتخب بلاده دور الـ16، كما تحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو وألكساندر ميتروفيتش.

وحقق منتخب سلوفينيا ثلاثة تعادلات في المجموعة الثالثة من بطولة اليورو، مع الدنمارك وصربيا بنتيجة (1-1)، ثم تعادل سلبي مع إنجلترا، ليتأهل ضمن أفضل ثوالث، إلى دور الـ16، حيث اصطدم بالبرتغال، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز كريستيانو رونالدو ورفاقه، وصعودهم إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية.

وقال دركوشيتش، في حوار مع موقع Siol.net السلوفيني، إنه فوجئ بمستوى كريستيانو رونالدو ولياقته البدنية، وانفجاره داخل الملعب، مضيفًا أنه هرب من لاعبي سلوفينيا مع نهاية الشوط الأول، رغم كونه أكبر منه بـ15 عامًا، إلا أنه لا يزال رشيقًا، مضيفًا "قلت لنفسي إنه أكبر سنًا، وبالتالي سيقل عطاؤه في الوقت الإضافي، ولكنه ظل يركض في الملعب في الدقيقة 118. تساءلت عمّا إذا كان رونالدو قد تعب يومًا ما، لا زال لديه التوقيت المذهل للقفز، ولذلك كنت حريصًا دائمًا على عدم تركه ورائي".

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وتحدث دركوشيتش عن صعوبة حياة "صديقه" كريستيانو رونالدو، ردًا على سؤال حول قائد النصر، بشأن كونه لا يستطيع حتى المشي إلى المخبز لشراء الكرواسون بسلام أو خصوصية، قائلًا "أفكر كثيرًا هذه الأيام في مدى شهرتك كلاعب كرة قدم، ثم تفكر أيضًا في النجوم الذين وصلت الأمور معهم إلى حد أنهم لم يعد لديهم حياة على الإطلاق، لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان بدون حراس أمن، إنها حقًا ليست الأفضل"، مضيفًا أنه لم يعتبر رونالدو قدوته في صغره، لأنه لاعب مدافع، ولذلك كان قدوته هو نيمانيا فيديتش، ولكنه بالطبع نشأ مع ميسي ورونالدو والتنافس بينهما.

ومن ناحية أخرى، تحدث دركوشيتش، عن مهاجم الهلال ومنتخب صربيا، ألكساندر ميتروفيتش، حيث اختاره كأصعب مهاجم واجهه في بطولة اليورو، وأنه كان متوترًا بسبب ثنائية ميتروفيتش وفلاهوفيتش في صربيا، قائلًا "لم أشعر قط بتلك القوة التي شعرت بها في مسيرتي المهنية، إنه قوي جدًا، ويعجبني ذلك لأنه طوال المباراة يقاتل على حافة ما هو مسموح به، لكنه لا يشتكي على الإطلاق، ومن حيث قوته وبنيته الجسدية، فهو واسع جدًا ويصعب تغطيته، والحمد لله أنه لم يستغل كافة الفرص التي سنحت له".