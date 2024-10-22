الفرعون يرسم طريقه حتى 2027

حصل مسؤولو نادي ليفربول، على دفعة هائلة من أجل الدخول على خط التفاوض مع النجم المصري محمد صلاح، لإقناعه بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول، بنهاية الصيف المقبل، وسط أنباء عن تلقيه عروض قياسية من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى أحد أنديته في الموسم المقبل.

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ووفقًا لمصادر موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن محمد صلاح يتمسك بالحصول على عقد جديد مع ليفربول، بشرط أن يكون لمدة 3 سنوات، حيث يستمر في الآنفيلد حتى عام 2027.

وأضاف: " لا يشعر مسؤولو ليفربول بالقلق من التقارير التي تفيد بأن المهاجم المصري قد وافق بالفعل على الشروط مع نادٍ سعودي، و يعتقد عملاق ميرسيسايد أن الخيار الأول لصلاح هو تمديد عقده، الذي يستمر حتى نهاية الموسم".

وأكدت المصادر أن المهاجم المصري والذي حطم عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية، يريد "3 سنوات أخرى" في النادي، حيث وصل إلى مكانة أسطورية داخل النادي الإنجليزي ويريد البقاء داخله حتى يتم الـ35 عامًا.

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وأشار موقع "فوتبول إنسايدر"، إلى أن ليفربول غير قلق من التكهنات حول محمد صلاح على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي براتب خرافي يتجاوز الذي يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ويكتسب صلاح أهمية كبيرة في ليفربول، حتى بعد وصول المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث لعب 11 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وهو النجم الأكثر مساهمة تهديفية في الفريق.