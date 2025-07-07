التأكيدات تأتي من أوروبا هذه المرة .. الأهلي يبدأ تحركاته لضم ليونيل ميسي

الأمر لم يعد يقتصر على الإعلام السعودي

ماذا حدث؟

يشارك الأرجنتيني ميسي في الدوري الأمريكي منذ أن قرر ملاحقة الحلم الأمريكي في صيف 2023. وقد رفض عروضاً مغرية من الشرق الأوسط في تلك المرحلة، على الرغم من العروض المربحة التي كانت مطروحة عليه.

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حقق ميسي انتصارات في كأس الدوري وكأس الداعمين في الولايات المتحدة، وحصل على لقب أفضل لاعب في عام 2024، لكن عقده في جنوب فلوريدا على وشك الانتهاء. وهو مرتبط بشروط العقد حتى نهاية العام فقط.

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هل تعلم

مع عدم الاتفاق على تمديد العقد، على الرغم من وجود خيار لمدة 12 شهرًا، فإن ميسي حر في التحدث مع أي أطراف مهتمة خارج أمريكا. وفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الأهلي يسعى جديًا للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا.

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يبحث النادي عن صفقة تتيح لميسي خوض تحدٍ جديد في ديسمبر. لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية حول هذه الصفقة، لكن التقارير تشير إلى أن السعودية تبذل "كل ما في وسعها لقلب الموازين".

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ما هو مستقبل ميسي؟

تغيير مذهل في أواخر عام 2025 سيشهد مواجهة ميسي لغريمه الأبدي رونالدو مرة أخرى، حيث وافق البرتغالي الأسطوري على عقد جديد لمدة عامين مع نادي النصر. وكلاهما - اللذان سبق لهما أن تألقوا في صفوف الفريقين المتنافسين في ديربي برشلونة وريال مدريد - يتطلعان للمشاركة في كأس العالم 2026.