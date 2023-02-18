"كريستيانو رونالدو ليس ندًا لليونيل ميسي، ولاعب واحد فقط ينافسه على لقب الأعظم"

النجم الأرجنتيني في مكانة فريدة.

يرى نجم ليفربول وتشيلسي السابق جو كول أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتل مكانة فريدة في تاريخ كرة القدم كأفضل من لعبوا الرياضة على الإطلاق.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات نقلتها "بي تي سبورت"، وأكد خلالها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس ندًا لميسي بأي شكل من الأشكال.

وقال كول أعتقد أن ميسي قد أنهى ذلك الجدال الذي دار طوال السنوات الماضية، لقد ذهب وحقق كل ونال كل الألقاب في اللعبة".

وأضاف: "لم أر لاعبًا مثله أبدًا بما يستطيع القيام به بالكرة وقدراته وشخصيته، وكل شيء، من الممتع مشاهدته في كل مرة".

ويرى كول أن الثنائي دييجو أرماندو مارادونا ورونالدو دي ليما أيضًا لا يستحقان أن يدخلا في ذلك الجدل حول لقب أفضل لاعب في التاريخ بجوار ليونيل ميسي.

وأكمل: "لا أعتقد أن رونالدو دي ليما أو كريستيانو رونالدو أو دييجو مارادونا يمكن أن يتم وضعهم معه، هو أعلى منهم الآن، هو فقط يقف بجوار بيليه، أعتقد أنه الأفضل في التاريخ".

جدير بالذكر أن العديد من نجوم كرة القدم كانوا قد قالوا تصريحًا مشابهًا بعد حسم ميسي للقب كأس العالم في شهر ديسمبر الماضي في قطر.