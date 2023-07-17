كريستيانو رونالدو: لن أعود لأوروبا لهذا السبب .. والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

النجم البرتغالي يطلق القذائف في كل اتجاه.

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعود مرة أخرى إلى الدوريات الأوروبية في الوقت الحالي على الأقل، متحدثًا عن قوة الدوري السعودي مقارنة بنظيره الأمريكي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية على لسان النجم الحالي للنصر السعودي خلال مغادرته ملعب لقاء فريقه أمام سيلتا فيجو وديًا، وأكد خلالها أن الدوري الإنجليزي هو الوحيد الذي يحتفظ بقيمته في أوروبا.

وقال رونالدو: "أوروبا؟ لا هذا الباب أغلق تمامًا، عمري 38 عامًا ونصف، والأمر لا يستحق العناء، وبطريقة نظري إلى كرة القدم فقد فقدت أوروبا الكثير من الجودة، الدوري الوحيد الذي به جودة هو الإنجليزي".

وأضاف: "الدوري الإسباني لا يملك جودة عظيمة، والبرتغالي جيدة لكنه ليس ضمن الكبار، والألماني أيضًا خسر الكثير، أريد أن ألعب في السعودية".

وأردف عندما تم سؤاله عن الدوري الأمريكي: "لا ليس هذا حتى، أعتقد أن الدوري السعودي أفضل بكثير منه، فريقي هو النصر".

وأكمل مؤكدًا ريادته في نقل الكثير من النجوم الكبار للدوري السعودي: "ذلك صحيح بنسبة 100%، لقد علمت أن ذلك سيحدث، هذا ما حدث في الدوري الإيطالي، لقد كان ميتًا عندما ذهبت إلى هناك، ثم أنعشته، ومتأكد أنه في الموسم المقبل المزيد من النجوم سيأتون".

جدير بالذكر أن النصر كان قد تعرض للخسارة بخمسة أهداف نظيفة من نظيره سيلتا فيجو في مباراة ودية جمعتهما بالبرتغالي وشارك فيها رونالدو استعدادًا للموسم الجديد.