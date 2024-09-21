مقاتل في الواقع والخيال.. تعاون جديد بين كريستيانو رونالدو ولعبة قتال شهيرة!

خطوة جديدة لرونالد

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن تعاون جديد بينه وبين لعبة قتال شهيرة، في إطار سعي اللعبة لتعزيز تواجدها في السوق العالمية وجذب المزيد من اللاعبين من خلال الاستفادة من شهرة رونالدو الواسعة وتأثيره الكبير في عالم الرياضة والترفيه.

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لإعلان عن تعاون سيجمع بين رونالدو ولعبة "Fatal Fury"، والذي سيكون يوم 24 أبريل 2025.

وكتب رونالدو تعليقًا على الإعلان: "شيء مثير في طور الصناعة"، في إشارة إلى التعاون الذي سيتم بين رونالدو ولعبة القتال الشهيرة.

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ويستعد رونالدو رفقة فريقه النصر لمواجهة الحزم يوم الإثنين القادم، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان رونالدو قد نجح في قيادة النصر لتحقيق الفوز على الاتفاق بثلاثية دون رد، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي