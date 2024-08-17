فيديو | بعد دموعه في نهائي كأس الملك .. "تصرف جديد" يكشف انهيار رونالدو بعد خسارة السوبر!

ماذا فعل كريستيانو رونالدو بعد خسارة السوبر؟

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، استياءه الكبير من خسارة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد النتيجة الكارثية أمام الهلال في المباراة النهائية.

الهلال حقق لقب كأس السوبر، للمرة الخامسة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد اكتساح النصر بنتيجة (4-1)، في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي، لقطة للاعبي النصر أثناء استلام الميدالية الفضية، حيث تغيب كريستيانو رونالدو عن تلك المراسم، في لقطة تثبت غضبه الكبير إزاء الخسارة القاسية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخسر رونالدو بطولة جديدة مع النصر، بعد اكتفائه بوصافة دوري روشن السعودي، وكذلك خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال بركلات الترجيح، والتي شهدت لقطة لرونالدو الذي انهار بالبكاء بعد خسارة اللقب، والتي كان لها مردود عالمي.

ورغم تسجيل كريستيانو رونالدو أول أهدافه في مواجهات رسمية أمام الهلال، بإحراز هدف النصر الوحيد في نهائي السوبر، إلا أن مسيرة رونالدو أمام الهلال لم تشهد سوى فوز وحيد في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بينما خسر النصر أمام الهلال، بمشاركة رونالدو، في مباراتي دوري روشن السعودي بالموسم الماضي، فضلًا عن نهائي كأس الملك، ونصف نهائي كأس السوبر السعودي.