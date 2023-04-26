هل بدأ كريستيانو رونالدو قصة حب جديدة؟ .. شبيهة جورجينا السعودية تتحدث عن دورها في توتر علاقتهما

زهيرة عادل
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ثقافةكريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

التيك توكر السعودية ريما العنزي أثارت الجدل بإعجاب رونالدو بها!

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إذا كانت الحياة الكروية للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، ليست جيدة، فهي كذلك أيضًا مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، لكن ما هو دور السعودية ريما العنزي؛ شبيهة الأخيرة؟

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التليفزيون البرتغالي تحدث مؤخرًا عن تدهور العلاقة العاطفية للدون بجورجينا، خاصةً مع انشغالها بالحياة في العاصمة السعودية "الرياض"، وقيامها بالتسوق في أغلب الأوقات.

وأمام هذه التقارير، خرجت ريما للرد على من يوجه لها الاتهامات حول هذه الأزمةـ إذ قالت في فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك": "لا والله لا دخل لي، أنا بريئة من توتر علاقتهما، لا دخل لي أبدًا، أصرح بذلك علنًا، وأي شائعات أخرى، لا علاقة لي بها، لكن إذا هو وضع عينه عليّ، فلا ترجعوا الأمر لي!، أنا لا أعلم عنهما شيئًا".

جدير بالذكر أن رونالدو يمر بأزمة فنية أيضًا مع فريقه، فبعد إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ودع الفريق كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الوحدة بهدف نظيف، وابتعد عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن، إذ يحتل الوصافة حاليًا مبتعدًا عن القمة بثلاث نقاط.

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