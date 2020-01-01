كيف يقضي كريستيانو رونالدو وجورجينا فترة التوقف بسبب فيروس كورونا؟

كريستيانو رونالدو متواجد في منزله في البرتغال مع عائلته وكعادته مشغول بتدريبات اللياقة البدنية خلال فترة الحجر الصحي في أوروبا بسبب فيروس كورونا

يشارك النجوم مثل ليونيل ميسي في تحدي #StayAtHome ، ولكن ما الذي كان يفعله مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو خلال الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

أدت معركة تدابير الإبعاد الاجتماعي لمنع المزيد من انتشار الفيروس إلى بقاء لاعبي كرة القدم في منازلهم، مع تعليق جميع أنشطة النادي في أوروبا حتى أبريل.

إذن ما الذي يفعله لاعب ريال مدريد السابق خلال فترة التوقف بسبب الكورونا؟

المزيد من الفرق

ماذا يفعل ليونيل ميسي وعائلته في الحجر الصحي لفيروس كورونا؟

كيف يقضي كريستيانو رونالدو وعائلته الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا؟

أعطى النجم البرتغالي الضوء الأخضر من قبل ناديه للعودة إلى مسقط رأسه ماديرا قبل عزل إيطاليا.

تم وضع فريق يوفنتوس في الحجر الصحي بعد أن تبين أن دانييل روجاني مصاب بفيروس كورونا، لكن رونالدو كان لا يزال يسمح له بالعودة من أجل رعاية والدته، التي عانت من سكتة دماغية.

خرجت ماريا دولوريس من المستشفى لمواصلة الشفاء في منشأة طبية خاصة، وبقي كريستيانو في ماديرا مع زوجته وأطفاله.

شارك رونالدو من منزله مقطع فيديو رائع (وغني بالمعلومات) على صفحته على انستجرام وهو يقوم بتعليم أطفاله كيفية غسل أيديهم بشكل فعال.

قام بأداء دور المعلم، وأطفاله الثلاثة أمامه في الكراسي العالية، قدم لهم رونالدو عرضًا حول كيفية فرك يديك مع مطهر اليدين بشكل صحيح.

بالطبع، يعد غسل يديك والتأكد من أنك خالٍ تمامًا من الجراثيم أحد الأشياء الرئيسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

Cristiano Ronaldo teaches his kids how to #staysafe from coronavirus by washing their hands 👶



(🎥: IG/cristiano) pic.twitter.com/HTmF18RMhE — Goal (@goal) March 21, 2020

تبرع رونالدو، وأيضاً وكيل أعماله، بمليون يورو (920.000 جنيه إسترليني / 1.08 مليون دولار) لثلاث وحدات للعناية المركزة في البرتغال في المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا.

وهو يسير على خطى ميسي، الذي تبرع أيضًا بمبلغ مليون يورو لمستشفى في برشلونة بهدف رعاية المرضى والبحث عن علاج للمرض.

سوف يمول تبرع كريستيانو شراء معدات لوحدات العناية المركزة في مستشفى سانتا ماريا في لشبونة ومستشفى سانتو أنطونيو في بورتو.

وقال دانييل فيرو رئيس سانتا ماريا، "اتصل بنا جورج مينديش، الذي تطوع مع كريستيانو رونالدو لتمويل وحدتين للعناية المركزة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مع كوفييد 19".

"هناك مراوح وشاشات ومضخات وأسرة وجميع المعدات التي تشكل وحدة للعناية المركزة مجهزة لتقديم المساعدة لأى مريض مصاب بكورونا.

وقال باولو باربوسا، رئيس مجلس إدارة مستشفى بورتو الجامعي: "ستسمح هذه الوحدة بفتح 15 سريرًا للعناية المركزة، ومجهزة تجهيزًا كاملاً بمراوح، وشاشات، ومعدات أخرى.

وأضاف: "يشكر المستشفى كريستيانو رونالدو وجورجي مينديش على هذه المبادرة المفيدة للغاية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الجميع بشدة."

شارك مهاجم يوفنتوس أيضًا صورًا لنفسه وهو يتدرب في المنزل، ويتبع خطى لاعبي كرة القدم الآخرين.

نشر صورة من إعداده للتمرين في المنزل بالإضافة إلى الدعوة إلى أهمية بقاء الجميع في المنزل وممارسة العزل المنزلي، وكتب: "إذا حلمت باللعب لملايين حول العالم، فالآن هي فرصتك. العب في الداخل، اللعب للعالم ".

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان صريحًا جدًا في التأكيد على أهمية إتباع المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن الخطوات التي يجب على الجمهور اتخاذها لحماية أنفسهم وسط الكورونا، وكيف يكون مسؤولًا في منع مزيد من انتشار الفيروس؟

على انستجرام، نشر صورة من منظمة الصحة العالمية تحدد أفضل الخطوات حول كيفية حماية نفسك من الفيروس، مضيفًا التعليق: "مرحبًا ، مجرد رسالة صغيرة وتذكير بالخطوات التي يجب أن نتبعها جميعًا لحماية أنفسنا وأحبائنا يرجى الحفاظ على سلامتهم. #stayhome #staysafe.

شاركت زوجته، جورجينا رودريجيز منشورًا على إنستجرام يقر بالجهود البطولية التي بذلها الطاقم الطبي العالمي العامل على الخطوط الأمامية لوباء الكورونا.

وكتبت: "الأبطال الحقيقيون لا يرتدون وشاح، يرتدي أبطالنا ثياب، وقفازات، وأقنعة، ومعدات الوقاية الشخصية، يحارب الأطباء والممرضات وعلماء النفس والحراس ويخاطرون بحياتهم لإنقاذنا، الملايين من الشكر لجميع المهنيين الصحيين الذين يقاتلون بعملهم العظيم ودعوتهم وتضامنهم وحبهم في هذه الحرب ضد فيروس كورونا.

وأنهت قائلة: "دعنا ننتهي من هذا الفيروس! ابق في المنزل، من فضلك، الإجراءات الصغيرة تنقذ الأرواح."