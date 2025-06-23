كريستيانو رونالدو في خطر.. ميسي يتطلع لرقم قياسي جديد في كأس العالم للأندية!

النجم الأرجنتيني يقترب..

يضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نصب عينيه الرقم القياسي للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف المسجلة بكأس العالم للأندية.

ماذا حدث؟

اعتاد الأرجنتيني الأسطوري على إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية طوال مسيرته الرائعة، حيث خاض معركة مع النجم البرتغالي رونالدو على لقب أفضل لاعب في التاريخ.

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يواجه كريستيانو، لاعب النصر السعودي، خطر فقدان جزء آخر من تاريخه لصالح غريمه الأبدي، ويتعلق الأمر بكونه هداف كأس العالم للأندية تاريخيًا (7)، وذلك في ظل غيابه عن النسخة الحالية من البطولة.

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ميسي يقترب من رونالدو بعد أن رفع رصيده إلى 6 أهداف، حيث سجل هدفه الأخير في فوز إنتر ميامي على بورتو من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل 5 أهداف مع برشلونة.

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هل تعلم

تعادل ميسي مع نجمي ريال مدريد السابقين كريم بنزيما وجاريث بيل (6)، ويحتاج إلى هدف واحد فقط ليتعادل مع رونالدو.

في الوقت نفسه، سجل لويس سواريز 5 أهداف ويمكنه أيضًا الصعود إلى صدارة الترتيب، إذا تمكن من التسجيل مع إنتر ميامي.

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ماذا بعد؟

يعود إنتر ميامي إلى منافسات كأس العالم للأندية غدًا الثلاثاء، عندما يواجه بالميراس في آخر مبارياته في دور المجموعات على ملعب هارد روك في فلوريدا، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.