"سأظل أساسيًا حتى نهاية مسيرتي" .. كريستيانو رونالدو يصفع تين هاج ويحدد حالة وحيدة لاعتزاله دوليًا!

النجم البرتغالي يقصف مدرب مانشستر يونايتد من جديد

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، أحقيته بالمشاركة أساسيًا مع منتخب بلاده، أثناء حديثه عن مستقبله مع البحارة.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا وإسكتلندا، يومي 5 و8 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وفي حديثه إلى صحيفة "أبولا" البرتغالية، أجاب رونالدو على الأسئلة حول ما إذا كان مستعدًا لتمثيل المنتخب الوطني كبديل، قائلًا: "سأظل دائمًا لاعبًا أساسيًا في أي فريق ألعب له حتى نهاية مسيرتي، سأظل كذلك، باستثناء مرة أو مرتين تصرف معي المدربين بشكل سيئ (يضحك)".

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وكان رونالدو قد واجه متاعب في رحلته الثانية مع مانشستر يونايتد عندما وضعه المدرب الهولندي إريك تين هاج على دكة البدلاء، وكذلك الأمر في كأس العالم "قطر 2022" بقرار فني من المدرب السابق للبرتغال فيرناندو سانتوس.

وتابع الدون: "ما أشعر به في الوقت الحالي، وكلمات المدرب توضح ذلك أيضًا، هو أنني سأظل مصدر قوة للمنتخب وإذا لم يكن الأمر كذلك سأعترف بنفس وسأكون أول من يغادر".

واستدرك كريستيانو رونالدو: "لكن إذا غادرت سأذهب بضمير مرتاح، كما هو الحال دائمًا، لأنني أعرف من أنا، وما يمكنني القيام به، وما سأفعله وما سأستمر في القيام به".

وختم: "أرى الحاضر بطريقة إيجابية للغاية لأنني أرى أن أهم شيء هو مواجهة كل لحظة وكل تحدٍ بصورة قوية، لذلك أنا أشعر بالسعادة".

يذكر أن رونالدو واجه الكثير من الانتقادات لدوره في الأداء الضعيف للبرتغال في كل من بطولة أمم أوروبا 2024 وكأس العالم 2022.