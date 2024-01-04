"كريستيانو رونالدو تسبب في إزعاجه" .. النصر قد يتعاقد مع اسم كبير من روما

اسم برتغالي جديد قد ينضم إلى نادي النصر

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في مفاجأة جديدة.. قد يحسم مسؤولو نادي النصر السعودي، التعاقد مع "صفقة مهمة" من العملاق الإيطالي روما، خلال الأيام القادمة.

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النصر يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ودور الـ16 من المسابقة الآسيوية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماركو كونتيرو، مساء اليوم الخميس، بات المدير الرياضي البرتغالي تياجو بينتو، مرشحًا قويًا للانضمام إلى نادي النصر.

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كونتيرو كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بعد وداعه لروما.. قد يكون مستقبل بينتو في السعودية مع النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو".

وأعلن روما في وقتٍ سابق، رحيل بينتو من منصبه كـ"مدير رياضي" في النادي، يوم 3 فبراير القادم؛ بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

جدير بالذكر أن تياجو بينتو، كان أول من نفى تعاقد روما مع رونالدو، في أواخر عام 2022، بعد فسخ الأسطورة البرتغالية عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث أعرب عن إنزعاجه وقتها من ترويج هذه الأخبار.

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