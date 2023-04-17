كريستيانو رونالدو × أوديون إيجالو .. نقطة تفوق لمهاجم الهلال رغم اكتساح النصراوي له

صاروخ ماديرا وجهًا لوجه مع النسر النيجيري .. أيهما الأفضل؟

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نعم! هو ديربي الرياض الذي ينتظره الجميع بصرف النظر عن حالة الهلال والنصر أو مدى تأثيره في مشوار كل منهما نحو اللقب أو غيرها من حسابات، لكن الوضع هذه المرة مختلف، فالأمر لا يتوقف فقط عند نتيجة المباراة..

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إنما هناك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يخوض الديربي لأول مرة منذ انضمامه للعالمي في الميركاتو الشتوي الماضي، الجميع ينتظر ليشاهد ما سيقدمه صاروخ ماديرا في ظهور الأول أمام الزعيم؛ وصيف العالم في مونديال الأندية الأخير.

ولأن المقارنات بالطبع ستكون حاضرة، فدعونا نجري مقارنة بين الدون وخصمه على الجانب الآخر في الزعيم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، والتي شاركنا بها الجمهور بآرائهم..

البداية مع النيجيري كونه هو من حضر الموسم من بدايته، إذ شارك في 21 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا، أي بمعدل 0.7 هدفًا في المباراة الواحدة، بينما كانت الأهداف المتوقعة منه بحسب الفرص التي أتيحت له 15.26 هدفًا.

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بينما أهدر إيجالو عشر فرص محققة، وصنع هدفين لفريقه، وخلق في المقابل 16 فرصة لم تُستغل.

أما عن التسديدات، فقد سدد مهاجم الزعيم 64 تسديدة، منها 39 فقط بين القوائم الثلاث.

في المقابل وبالانتقال لصاروخ ماديرا، فقد خاض 11 مباراة مع العالمي، أحرز خلالها 11 هدفًا، أي بمعدل هدف في المباراة الواحدة، فيما كانت الأهداف المتوقعة منه 7.99، وهذا يظهر مدى استغلاله لأنصاف الفرص بشكل جيد مع الكتيبة الصفراء.

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بينما لم يهدر الدون إلا ثلاث فرص محققة فقط، وصنع هدفين لزملائه، وخلق 11 فرصة أخرى، لم تُترجم لأهداف.

وعلى مستوى التسديدات، سدد رونالدو 46 تسديدة، منها 20 بين القوائم الثلاث.

قبل أن نتحدث عما تكشفه الأرقام أعلاه، دعونا نشاهد أولًا آراء الجماهير حول الأفضل من بين الثنائي..

اكتساح تام لكريستيانو رونالدو في أعين الجماهير، رغم أن هناك بعض النقاد يتحدثون عن عدم ظهور تأثير الدون بعض على النصر وأن زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا أهم منه ومؤثر بدرجة أكبر.

لنعود للأرقام، إيجالو تعرض لفترة انتقادات واسعة من قبل جماهير ناديه الموسم الجاري، في ظل تراجع مستواه بعض الشيء في بعض الفترات، والأرقام تظهر كم الفرص التي أهدرها النيجيري، بجانب تقارب المسافة بين أهدافه المسجلة والمتوقعة، أي أنه وإن كان يستغل أنصاف الفرص، فليس بدرجة كبيرة أيضًا.

على الجانب الآخر، ورغم عدم رضا بعض النصراويين بشكل كامل بعد عن صاروخ ماديرا إلا أن الأرقام تظهر تأثيره رغم قلة الدعم ممن حوله، خاصةً وأن العالمي في حاجة ماسة لصانع ألعاب.

لكن ورغم ذلك فرونالدو معدله التهديفي مميز، بمقدار هدف في كل مباراة، ويظهر قتاله في الفرص التي تتاح له من خلال نسبة أهدافه المتوقعة (7.99)، بينما هو أحرز 11 هدفًا ولم يهدر الكثير.

لكن ما يتفوق به حقًا إيجالو عن رونالدو هو دقة تسديدات، إذ أنه نسبته 60.9%، مقابل 43.4% لمنافسه البرتغالي.

فلمن تكون الغلبة في ديربي؟ الإجابة نعرفها في الساعة 12 منتصف ليل الغد بتوقيت الرياض.

Shahid