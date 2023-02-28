"كريستيانو رونالدو أنقذ موعدي الغرامي مع ملكة جمال كاليفورنيا"

نجم مانشستر يونايتد السابق يدين بالفضل لرونالدو!

كشف داني سيمبسون، نجم مانشستر يونايتد السابق عن موقف مثير جمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكان سببًا في تغير حياته.

ولعب سيمبسون، بجانب رونالدو في مانشستر يونايتد وتوج بعد ذلك مع ليستر سيتي في موسم 2015/2016 بلقب بطولة الدوري الإنجليزي في موسم تاريخي.

وتحدث سيمبسون خلال برنامج إذاعي عن موقف رائع جمعه برونالدو عندما خرج في موعد مع ملكة جمال كاليفورنيا، أثناء تواجد فريقه ليستر سيتي في أمريكا وغادر فندق الفريق دون أن يعرف أحد وظهر في مطعم في وسط المدينة ولم تكن الكيمياء موجودة بينهم ليظهر رونالدو ويفاجئه.

وقال سيمبسون في برنامج Under the Cosh: "عند جلوسي مع الفتاة أدركت سريعاً ان الموعد لا يسير كما يجب، لا بل كان أشبه بالكارثة، لانها لم تنسجم معي".

وتابع:" وفجأة شعرت بضربة على كتفي لأجد كريستيانو رونالدو واقفاً خلفي فرحبت به وتحدثنا بشكل سريع، وعند جلوسي سألتني الفتاة كيف تعرف رونالدو؟ وأجبتها انني لعبت الى جانبه، ومنذ ذلك الوقت تغيرت طريقتها معي وأصبحت أكثر انسجاماً وكأنها تحولت الى امرأة اخرى، وكان الموعد رائعاً".

وأضاف سيمبسون: "لم أحصل على فرصة من أجل شكر رونالدو شخصياً على ما فعله لتحويل الموعد من كارثة الى نجاح كبير، من هنا أوجه له تحية خاصة".

ولعب سيمبسون ثلاث مرات مع مانشستر يونايتد يونايتد في موسم 2007/2008 وكشف مؤخرًا أن جاري نيفيل تفاوض بشأن تمديد عقده مع السير أليكس فيرجسون.

وشارك في محطته الأخيرة مع نادي بريستول سيتي حيث ارتبط بالمدير الفني السابق نايجل بيرسون.