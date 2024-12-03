"عليه أن يتحدى العالم مثل كريستيانو رونالدو" .. أسطورة ريال مدريد يمنح مبابي نصيحة غالية

"عندما وصل الدون عرفت أنه سيغزو العالم"

وجه خوسيه ماريا جوتيريز "جوتي"، لاعب ريال مدريد السابق، نصيحة إلى كيليان مبابي والجهاز الفني للفريق الملكي، بضرورة دعم النجم الفرنسي ومنحه الثقة لكي يكون أجد قادة النادي.

وقاد كيليان مبابي ريال مدريد للفوز على خيتافي (2-0)، الأحد الماضي، حيث سجل الهدف الثاني بعدما تكفل زميله جود بيلينجهام بتسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، وذلك ضمن الجولة 15 من الليجا.

وتحدث جوتي في تصريحات لبرنامج "إل شيرنجيتو" عن دور مبابي في ريال مدريد، موصيًا بأن يتولى القيادة ويكسر شعوره بعدم الأمان، وقال: "يجب على كيليان أن يكسر هذا الشعور بعدم الأمان الآن.. وهذا يتم كسره بهذا النوع من التفاصيل (تسديد ركلات جزاء)".

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وتابع: "إذا أهدرت ركلة جزاء، فإنني آخذ الكرة وأركلها مرة أخرى. لا يوجد خطأ في إهدار ركلة جزاء، الغضب من كيليان ليس لأنه أهدر ركلة جزاء أمام ليفربول، بل لأننا توقعنا منه جميعًا المزيد في الآنفيلد".

وأردف جوتي: "تسديد ركلة الجزاء هذه يجعلك أقوى.. إنها ليست التزامًا. إنها تتعلق بإظهار شخصيتك ورغبتك في مواجهة العالم ويجب أن تكون قائدًا في الملعب وخارجه".

وواصل: "لقد تقيأت في الليلة التي سبقت ظهوري الأول مع ريال مدريد، لأنني كنت متوترًا للغاية.. لم يعرف والداي وأخبرتهما بعد المباراة، كان ذلك في ديسمبر 1995 على ملعب سانتياجو برنابيو ضد إشبيلية، حيث فزنا (4-1)".

واستمر جوتي: "لعبت مع كريستيانو رونالدو لمدة عام واحد فقط وعندما وصل عرفت أنه سيغزو العالم. بدا وكأنه يريد ذلك ولم أشك فيه أبدًا.. إذا أعطيته تمريرة خاطئة كان يغضب منك".

وختم: "بنزيما، زيدان أم كريستيانو رونالدو؟ كريم كان الشخص الذي ارتبطت به أكثر من غيره، وصل صغير جدًا، وشعر بالوحدة الشديدة، ووجد صعوبة في التحدث بالإسبانية، وكان باردًا جدًا.. لكن عند مشاهدته وهو يتدرب كان مذهلًا".