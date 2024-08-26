"الله وحده يعلم!" .. كريستيانو رونالدو يكشف لجماهير النصر والبرتغال عن مفاجآت جديدة في مستقبله

أسرار جديدة من كريستيانو رونالدو..

تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة، وحقيقة اقتحامه مجال التدريب، بعد اعتزاله اللعب نهائيًا.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025؛ وذلك بعد مسيرة طويلة مع أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

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وفي هذا السياق.. أعلن رونالدو في تصريحات مع قناة "ناو"، مشاركته مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الأسطورة البرتغالية عن ذلك: "أنا فخور بتمثيل المنتخب الوطني.. لا أفكر في الاعتزال الدولي حاليًا، وكل ما أريده هو أن أكون جاهزًا للاستحقاقين المقبلين".

وكشف رونالدو عن أنه عندما يأتي وقت اعتزاله اللعب دوليًا، مع منتخب بلاده البرتغال، لن يخبر أحدًا قبلها؛ حيث سيكون قرارًا عفويًا للغاية من ناحيته.

وبخصوص فريقه الحالي النصر.. شدد على أنه المكان الذي يشعر فيه بالرحة والسعادة؛ قائلًا: "أنا في حالة جيدة للغاية مع هذا النادي"؛ في تلميحات ربما إلى الاستمرار لفترة أطول.

وعلى جانب آخر.. نفى كريستيانو رونالدو دخوله التدريب بعد اعتزاله اللعب، حيث لمح إلى ابتعاده عن كرة القدم نهائيًا؛ بالقول: "لديّ خطط أخرى بعيدًا عن عالم الساحرة المستديرة.. لكن الله وحده يعلم ماذا سيحدث مستقبلًا!".

وأخيرًا.. أعرب رونالدو عن أمنيته بالتوفيق لنادي سبورتنج لشبونة، الذي بدأ معه مسيرته الكروية، من أجل التتويج بأي لقب في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ على الرغم من اعترافه بصعوبة المنافسة مع عملاقي البرتغال الأخريين بورتو وبنفيكا.